波特蘭新聞

商業聯盟挑戰麥縣徵收資本利得稅的投票議案

 

（本報綜述）在今年11月的投票選舉中，有由麥魯瑪縣建議徵收資本利得稅的投票議案，而這議案日前正受到波特蘭商業聯盟的挑戰。

建議中，收到的稅款是為被房東驅逐的租客支付律師費用這項議案名為代表所有被驅逐Eviction Representation for All），由一班關注租戶權和社會非營利組織所發起的，將會在11月的公投中由縣民來決定

議案議對資本收益徵收0.75%的稅款。資本收益是指投資人士在出售股票、債券或房地產等資產獲得的利潤。縣政府打算將這稅收給予5家律師行或是非營利組織，作為向面臨驅逐的租戶提供免費法律援助。議案支持者希望能透過這稅項每年籌集1200 萬至1500 萬美元。

支持題案的社區租戶聯盟Community Alliance of Tenants）發言人斯克里布斯說：“我們認為能夠保障人人有屋住是非常重要。”他又指出，當租戶收到法庭傳票時，就以為一定會被驅逐，事實並非如此。

這議案的支持者希望能複紐約、舊金山和克利夫蘭的同類型計劃，因為這計劃被認為幫助減少了這些地區的房客被逐個案。如果這項議案麥魯瑪縣獲得通過，支持者希望在全州範圍內推廣。

　　但波特蘭市最大的商會－波特蘭商業聯盟PBA就這項由麥魯瑪縣檢察官辦公準備的議案，周一到麥縣法院提出反駁，稱“選票標題資訊

公平。”

　　PBA在其遞交予法庭的文件中列出了一些關注點，稱該議案的標題和描述“沒有“向選民充分披露派律師代表適用於反訴、上訴、收債行動、上訴以維持聯邦第8條租金援助下的援助、與波特蘭公共房局的行政聽證會、止贖後事宜、清除擅闖物業或更多的情況。”

　　PBA的另一個擔憂是：該議案在起草時並沒有“資本收益”作出明確的定義以及說明0.75%這徵稅率可能隨時增加。他們只在議案說明中提到“稅率可能會根據年度報告增加或減少”。

PBA在一份聲明中說：“波特蘭是全國地方稅最高的城市之一，每年所徵收的稅款卻無法為民眾提供基本的服務。波特蘭市的生活成本已變得如此昂貴，以至麥魯瑪縣首次出現人口負增長的情況；而華州克拉克縣的人口增長速度，比麥魯瑪縣、卡加瑪士縣和華盛頓縣加在一起還要快這個議案只會有一個結果，就是令到波特蘭人原來已是昂貴的住屋成本更貴

要讓這議案成功地出現在今年11月的選票中，倡議的團體將要獲得22,686個有效簽名