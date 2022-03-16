商家喜見顧客倍增  民眾終可面露笑容

本州結束疫情緊急期並進入新一階段

（本報綜述）俄勒岡州由2020年7月開始實施的室內口罩令終於在上周六零晨正式結束。 周六的波特蘭市到處已見到民眾除下了口罩，以歡笑的臉孔來迎接疫情的新階段。有商家指出，當日外出購物的顧客比前多3倍。

口罩令雖結束，但各商家企業可自定對口罩的要求，他們仍然可要求顧客和員工戴口罩。

有不少商店員工還是戴帶著口罩工作，有商家表示，他們鼓勵客人戴口罩，但不會強制執行，據店員目測，當日戴口罩與不戴口罩的顧客各佔一半。

有市民表示，已習慣了，不戴口罩似乎失去了一份安全感，不介意繼續戴口罩。

根據聯邦政府的規定，在醫療機構內仍須戴口罩；在4月18日前乘坐飛機，巴士，輕鐵，口罩仍是須要的。俄勒岡州仍然建議民眾如跟免疫力弱和65歲以上的人一起時，戴上口罩。

在取消口罩令的前夕，州衛生局舉行了新聞會，宣佈本州已脫離了疫情的“緊急階段”。

州衛生局長艾倫稱這是今場疫情的一個分水嶺，並歸功於公眾對疫情採取了安全的措施。

州流行病學家西林格博士說： “你接種了疫苗並打了加強劑，你戴上了口罩，你改變了你的聚會。俄勒岡州的醫療機構因此變得更好。我們的醫院不再受到威脅。”

目前本州的新冠病患住院人數，比變種的高峰期下降了77%。

州衛生局估計，疫苗接種、戴口罩和保持社交距離已經挽救了本州約5,700 人的生命。

在新聞會中，衛生局發布了一項名為RISE的五點恢復計劃，強調支持公平的康復，解決“長期存在的健康不平等”，幫助受到不成比例的重創社區。該計劃旨在保護俄勒岡人免受新冠病毒感染，同時支持包括學校在內的當地社區的需求，幫助學校應對疫情爆發並確保學生和教職員的安全。

許多學區，包括波特蘭公立學校、比弗頓和Tigard-Tualatin，周一（14日）開始可以自由選擇戴口罩與否，但Parkrose學區則要到3 月29 日才可以選擇。

艾倫局長說，雖然全國各州的預防措施正在逐步減少，但俄勒岡州將繼續為疫情再現的可能作好準備，衛生局將繼續在廢水中檢測新冠病毒，維持疫苗供應，向醫療機構分發治療藥物，並將檢測能力維持在每周至少130,000個測試。

儘管住院和感染人數下降的跡象令人鼓舞，但官員們表示，疫情尚未結束。

“我們預計會出現新的變種，但相信我們目前擁有的免疫防火牆將能阻止病毒再度蔓延，”西林格說。