商家們期待市長露宿者計劃能奏效

（本報綜述）波特蘭惠勒市長上週五公佈他解決露宿者問題的計劃，其中包括全面禁止在市內大部分地區設營露宿，並準備開設三個大型“營地”來安置露宿者，同時亦會加強精神健康和戒毒服務等。

消息傳出後，市中心有不少商家均表態，希望市長今次的計劃能夠有所作為。

目前波特蘭市中心建築物的空置率非常高，每個角落幾乎都看到出租的廣告牌，大業主們對這情況都感到悲觀，並指出這是露宿者問題的副作用。他們認為，波特蘭市中心要回復過往的光景，可能要經過一段非常漫長的過程，有業主已選擇出售物業離場。

對市長的計劃，有大業主表示，最少今次是朝著正確方向邁出的一步，希望它能一路走下去，最終達到全面禁止在街上露營的目標。

總部位於波特蘭的Columbia運動服裝公司也身受其害，該公司總裁博伊爾(Tim Boyle)說：“我住在波特蘭，我喜歡波特蘭，我希望它能重拾昔日的光景。”他已將旗下的Sorel 服裝門市部從市中心搬到華盛頓縣。

博伊爾表示，在過去，波特蘭市是一個受歡迎的地方，員工樂於到此上班，但目前負面因素太多了，很多人都不願到這一區。他表示渴望見到政府行動。他指出，很多時，問題得不到解決是因為缺乏資金，但今次的情況卻相反，資金不乏，但始終未能見到有行動。

這是惠勒市長繼早前頒令，禁止在學校周邊範圍露營後的一個進一步解決露宿者問題的全新計劃，這個計劃包括五項決議，包括完全禁止未經批准而自設的營地。

市長表示，計劃的目標雖然有點大，但是可以做得到的，只要市和州政府的意見能達到一致就能成事。“我需要下任州長要求即將卸任的州長立即發佈全州進入緊急狀態的聲明，”惠勒市長說。 “在建立臨時戶外緊急庇護營方面的工作，在俄勒岡州沒有哪個政府機構比州政府更有經驗。有州政府的協助，我們有望在冬季來臨之前將露營區建成。”

所有市議員都同意惠勒的觀點除了哈迪斯蒂市議員，她表示未能支持市長的全部計劃。

市長這個新計劃所包含的5個決議如下：

1.在2033年之前建造2萬個廉租單位；同時創立一個「土地銀行」，其中最少儲備有400幅可用作興建多戶式廉租單位的政府用地和空置的私人用地，並要求州政府作為合作夥伴，以增加州和地方政府對廉租住屋的資助。

2.在全市範圍內禁止設立未經批准的營地，市長表示，一旦資金到手，禁令將在18個月內分階段實施。市長亦承諾市政府將提供更多安全的住宿空間，包括緊急庇護所、安全休息村和特准營地。

3.設立3個特准營地，每個營地由最初收容150人，然後再逐步擴展至收容500人，營內24小時提供衛生、食物和其它服務。估計第一個特准營地將在資金到位後的18個月內啟用。

4.更改目前市政府的運作程序，令更多露宿者更容易獲得精神健康和戒除藥物濫用等服務，以及修訂系統以擴大“非標準工作選擇”，包括零工和流動工作。

5.提議與麥魯瑪縣地方檢察官合作，設計一個另類懲治計劃，讓觸犯低級罪的人士，可選擇在刑事司法制度以外的方式來為自己所犯的罪負責。

至於多個為露宿者提供服務的機構對市長這個計劃不表樂觀，甚至認為是不可行。他們認為政府不能迫露宿者到一些他們不願到的地方（庇護所），況且幾百個來自不同背景，不同遭遇的人是很難可以一起生活的。