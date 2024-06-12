唐人街龍頭雕塑將於今夏移除 曾被用作吸毒販毒小便之地 「勒頸」形象更令華人憤怒

(本報綜述)波特蘭老城的兩座頗具爭議的兩座中國雕塑將被移除，這些雕塑長期以來成為芬太尼成癮者聚集和吸毒活動的場所。這兩座雕塑位於西北戴維斯街和第三大道的交匯處，本應象徵著對老城華人歷史的尊重，卻因雕塑的基座成為無家可歸者和吸毒者「放鬆」的場所而備受爭議。

居住在老城的無家可歸者傑森透露，「我們喜歡坐在雕塑上，找個地方聊天和放鬆。」他承認，雕塑不僅僅是一個休息的場所，更是吸毒活動的據點。另有一位路人指出，不少人在雕塑旁小便，把雕塑用作了廁所。

為了遏制在雕塑周圍吸毒和毒品交易活動，老城唐人街社區協會每月支付需支付約400美元來使用圍欄將雕塑封閉。

然而，這些雕塑背後的爭議並不僅限於治安問題。據俄勒岡華人聯盟主席Hongcheng Zhao介紹，自2006年安裝以來，這些雕塑就引發了文化尊重的討論。他指出，當年的雕塑設計並未徵詢當地華裔社區的意見，其中一座被指龍頭部分的設計不當，龍的脖子被不鏽鋼鐵環緊緊環繞，有人稱其為「勒頸」之象，引發華人社區的不滿。此後，兩座雕塑的龍頭被移除，目前僅剩龍頸部分。

目前，經過3年的爭議和努力，老城唐人街社區協會終於獲得了移除這些雕塑的批准，預計工作將在8月或9月完成。

截至發稿時，波特蘭市長泰德·惠勒的辦公室尚未對此事作出回應。