唐人街再失一地標建築 雷氏餐館易手  

（本報綜述）位於唐人街已有30年歷史的雷氏餐館，近期已易手，由本地一家專照顧貧苦大眾的非營利機構Sisters of the Road 買下來，作為擴展服務的新地點。

一度是華人喜愛的點心或宴會場所－雷氏餐館，在2018年已停業，自此以來一直空置。直至最近出現新買家。

Sisters of the Road是一家以社會正義為導向的組織，40年前成立，位置一直在老城區6街Davis，服務無家者和有需要的人士，為他們提供廉價甚至是免費餐食。他們有一個以物易物的工作方式，如果進來食餐的人無能力支付餐費，只要在餐堂內工作15分鐘就可賺到一餐。他們的餐費一直維持在$1.50。由於疫情，該餐堂就被逼關閉至今。

該組織的執行董事馬奧尼表示，今次能夠買下雷氏餐館舊址，實在是幸運，因為這個唐人街的地標，代表了移民在此間面對文化異同以及身處異鄉的經歷，以及他們在一個不受歡迎的環境中建立了歸屬感的一角落。在空置5年後，得到老城的街坊和合作夥伴的支持，將這地址買下來，希望能讓它重拾生氣，為更多的人帶來希望。

馬奧尼指出，擁有該物業更為組織帶來穩定和讓他們服務更多有需要的人士，並在老城區發揮更強的影響力。

由於餐館內部殘舊，該組織需籌集270萬元作為內部維修和裝修的費用。預計會在2025年6月正式開啟服務。

至於有民眾和街坊關注該組織進駐老城區所帶來的負面影響，馬奧尼表示，清潔和文化將是他們優先考慮的事情。她說：他們定下了一個兩個街區內的無毒品範圍，他們與社區有極良好的關係，到來用工作賺取餐食的，我們會讓他們打掃人行道。大家都會監察著餐堂一帶的安全，因為這是他們的家。

Sisters of the Road是一個社會正義組織，通過低價/免費膳食、教育和培訓、易貨工作計劃、宣傳和為所有人提供熱情的社區空間，提高貧困人口的尊嚴和自主權。