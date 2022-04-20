周六擾民破壞遊行再現 警方未有拘捕任何涉案人士

（本報綜述）暴力遊行事件周六再出現在波特蘭市的東北區。

根據波特蘭警方的消息，在周六（4月16日）晚上8時左右，在東北區的半島公園（Peninsula Park）聚集了一班人士，約一小時後，他們開始遊行進入民宅區。警方稱，這班人破壞了沿途的商舖，包括一家星巴克店，又打破建築物的玻璃窗和放置爆炸物品。結果導致有兩家銀行被破壞，一家被塗鴉，一家的玻璃窗被打破。遊行人士又破壞沿途的巴士站和街上的交通標誌。

當到達波特蘭警察北區分局時，有人燒垃圾箱，警察召來消防人員來幫助滅火。最後警方未有拘捕任何有關的涉案人士，但表示會繼續調查，並要求市民提供線索。

對今次的擾民遊行再現，據報導是因為在4月初在密歇根州再次發生警察開槍擊斃一名黑人所引起的。

惠勒市長稱這是一次毫無意義的暴力行動，涉案人士借在密歇根州的事件來摧毀本地的企業，這是卑鄙和犯罪的行為。市長說：”我的政府將盡其所能將這些人繩之以法，並將支持對導致逮捕和成功起訴的信息提供獎勵。我要感謝所有應對今次事件的公務員，以及那些在復活節當天清理善後的人。大家的共同努力，將可結束這些無法無天的行為，並重新奪回我們的城市。”

哈迪斯蒂議員也發聲明：”一小茁人的行動將公職人員置於危險之中並破壞了波特蘭多元化社區的公共基礎設施（如公交車站），這是不可接受的。我是民權運動的孩子，也是一名非暴力的社區活動家，堅信戰略性的直接行動和抗議。但這些行為無助於促進種族正義。我很感謝消防人員安全地撲滅大火，並感謝他們在這困難的情況下所做的工作。”

有不少網民留言表示不滿市政府和警察再次放任這些涉案者，，並表示，傳媒不應再稱他們為示威者，因為他們不知在抗議什麼。有網民更表示，政府不能再容忍這些危害社會安全的所謂示威者，讓他們任意妄為，並指出波特蘭市如要結束無政府狀態，回復公眾安全，就必需要更換市長和一些議員。