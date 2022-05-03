周六一晚內發生4宗開槍案 情況突顯本市槍支暴力問題之嚴重



（本報綜述）周六凌晨，在短短幾個小時內，波特蘭市上演了4宗開槍事件，正好突顯了本市槍擊事件之嚴重，造成多人受傷，多人死亡。除此之外，還有幾宗嚴重交通意外亦在這段時間內發生，警方只能以有限的當值警員來應付，優先處理與生命安全攸關的案件。

根據波特蘭警方的消息，約凌晨 12 點 30 分，警方接報在 Mt. Scott 公園以南的Woodstock 街夾 72 街，有人在便利店被槍殺。警察趕到現場後，發現有兩名被槍傷的人士，二人均被送院治療，沒有生命危險。

約 40 分鐘後，警方又接獲另一宗開槍事件的部告，地點在東南127街夾Burnside街，警察在現場發現一名槍傷者，傷勢未危及生命。

到凌晨 2 點剛過，警員接報在Woodward 街/141街有兩人被槍殺，警員到場後發現二人均已死亡，而且很明顯是一宗開槍殺人後自殺的案件。死者是一對年約30的夫婦，法醫裁定31歲女事主的死屬凶殺案。

大約10分鐘後，警方再接報在Hawthorne 街/32街一酒吧內發生開槍事件，到場後發現一名傷者，後被送往醫院。

警方表示，這事發生後不久，有另一名傷者乘坐私家車抵達醫院，但尚不清楚他是否與這次槍擊有關，但指出這名傷者可能被流彈擊傷。

根據警方的資料，4宗開槍案的所有受害者都是成年男性，他們的傷勢被認為不會危及生命。沒有逮捕任何人，加強社區安全小組正在調查。

一名住在事發酒吧現場附近的居民接受電台訪問時表示，就在槍擊開始前，她看到兩輛車裡的人在爭吵。似乎他們想逃跑，所以他們加速駛向第 32 街，但隨後另一輛車停在那裡，大約 5 人上了車，他們也加速離開。

波特蘭警察局的公共信息官員艾倫指出，這些案件中的任何一件都有可能是嚴重的案件，而他們都發生在同一晚夜，實在是大件事。

艾倫表示，在多宗槍擊事件和幾宗嚴重的交通意外之間，警方只會選擇那些有嚴重生命安全問題的案件優先處理。至於那些涉及財產盜竊和偷竊的案件則要被擱置一旁。

艾倫又說：要應付這一晚內發生的每一宗事件，警方必需要有足夠的人手才能做得到。並感謝社區對他們的容忍。

居住在波特蘭的人，開槍暴力已是常事，已危及到居民的安全，更發生過多次在家「躺著都會中槍」的情況。似乎整個城市都變成了一批擁有槍枝罪犯的戰場一樣，一次的槍案，可涉及超過100發子彈。情況令市民憂慮。

達入 2022 年四個月後，波特蘭的兇殺案數量已衝著 2021 年創紀錄的數字走，相信今年的數字勢將超越去年。截至周六，今年被殺的 34 人中，許多人是死於槍支暴力的。而大部份的案件至今仍未有嫌疑人被逮捕或起訴。