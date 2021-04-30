周五關堂食　餐館叫苦連天 州長再撥2,000萬元救急



（本報綜述）明天起（4月30日）俄勒岡州有15縣再次重返極高風險級別，包括麥魯瑪縣和卡加瑪士縣，這表示縣內的餐飲業的堂食要全關，只能做外賣和戶外用餐，今次的關門最多維持三星期時間。另外，布朗州長在周四（29日）宣佈，將本州的緊急狀態再延60天至6月28日。

在大波特蘭地區，對上一次餐館重開堂食是在今年的2月12日。

今次的情況下，布朗州長宣佈撥款2,000萬元來幫助位於極高風險級別區的餐館，並將戶外用餐可容納的50人增加到100人，同時將之前每兩星期審核風險級別一次的政策改為每星期審核。

如這15縣繼續有不斷增加的確診數目和全州住院的新冠病患增加超過15%和總人數超過300人，這讓這些縣城就繼續要留在極高風險級別區。

對今次再度關堂食，業內人士均叫苦連天，一向支援餐館業的組織者表示，要餐館只計劃兩星期的營運已是困難，更不要說目前的只有一星期，並指這完全是對餐館業的公然歧視。

餐館業聯盟更指出，他們要求政府立即給錢援助。州長表示這2,000萬元將透過Oregon Business 以租金援助形式發放。組織發言人康納斯說：”我們需要的是立即為餐館業提供無條件的贈款，告訴他們如何使用贈款，因今次的關門，只資助房租是沒有用的。”

餐館業聯盟更指出，2,000萬元實在不足夠，單在麥魯瑪縣已有5,000家餐館，全州餐館來分這2,000萬元，幸運的只能分到1,000到2,000元。

康納斯提到立時要關門，餐館要處理未用的食物，和如何保住員工，那些沒有戶外用餐區的更慘。

有縣的領袖希望州長能將這決定權交還縣政府，他們不願見到由政治作主導的決策，他們指出目前本州的確診數目都不及之前的一半，同時已有一大部份人已接種了疫苗，州長的行政命令正在傷害社區。

今天（29日）本州的新增確診病例有928宗，一人死亡；全州累計共有183,830宗，2,491人死亡。在今天的確診情況中，有最多病例的在麥魯瑪縣177宗，Deschutes縣125宗，華盛頓縣109宗，卡加瑪士縣93宗。

至於需入院診治的病例共有339宗，比昨天多出13人，其中有71人住在監護病床上，較昨天多出7人。