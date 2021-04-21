周五起華盛頓縣將回歸到高風險級別

（本報綜述）州衛生局宣佈，由本周五起，三縣城（Tri-county）中的華盛頓，將回升到高風險級別，與麥魯瑪縣和卡加瑪士縣看齊，屆時全州將有23個縣城被界定為傳播新冠病毒的高風險地區。

在新一輪的高風險級別名單中，有從低級別跳升上來的縣城：Baker、Crook、、Jefferson、Lane、Wasco 和Yamhill 。從中級別上移的有：Clatsop、Columbia、Polk和華盛頓。

而其中的Baker、卡加瑪士、Columbia、Crook、Deschutes、Jackson、Klamath、Linn、Marion、Polk等10個縣，按實況是應該更上一級到極高風險級別的，但在州長放寬的新例下，本州因新冠病而入院的人數仍在標準之下，所以他們仍可留在高風險級別中。而Grant 和Umatilla 兩縣理應也該升到極高風險級別的，但州長給予兩縣有兩星期的監察期，期望他們將確診數目減低。

到本周五（23日），本州共有10個縣在低級別，3個縣在中級別，23個縣在高級別和在極高級別的是零。

俄勒岡州今天公佈的單日新增確診病例有580宗，一人死亡。有最多新增確診個案的縣城分別有：麥魯瑪86宗，華盛頓81宗，萊恩縣67宗，卡加瑪士47宗，Jackson 和 Klamath 也是各有47宗。累計至今，全州共有176,157宗確診病例，2,460人死亡。