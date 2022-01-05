周一單日確診破紀錄：4,540宗

州衛生局公佈周一的單日確診數字高達4,540宗，這是另一個破紀錄的數字，比早前的最高紀錄3,534宗多出超過1,000宗。

在12月的第二周，單日確診數字仍是在1,000以下，到了12月中，數字急速上升。平均7天的確診數字亦由早前的低於1,000升至最近7天的2,407宗。

因出現新冠病症而到急症室求醫的個案亦由早前的3.1%升到過去兩周的8%。

至於新冠病人的住院人數，在周二有510人，入住加護病床的有111人，全州658張加護病床只餘下59張。

早期數據表明 omicron 變種不太可能導致重症和住院，但比任何先前的變種更具傳染性，並且更擅長避開免疫系統的防禦，並感染以前接種過疫苗或感染過的人。

據報導，包括福奇博士在內的一些專家認為，住院率已變得比病例率更重要，因為 omicron 平均而言不會導致重症。

俄勒岡州的衛生官員警告說，即使重症率較低，由於預期病例數量龐大，該變種仍可能使醫院不堪重負，並敦促州民接種疫苗和加強劑，以保護自己免受感染。

俄勒岡州醫科大學的最新預測，omicron 浪潮最高峰將於1 月底到來，到時住院治療的高峰約 1,650 人。 俄勒岡州在Delta 變種的住院高峰期為 1,187 人，當時的醫院工作人員已表示他們不堪重負。

有最多確診的縣分別為：麥魯瑪縣786宗，卡加瑪士縣652宗，華盛頓縣610宗。

周一的新冠死亡人數為44人，累計死亡人數5,710，累計的確診有435,453人。