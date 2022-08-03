含致癌物苯Banana Boat防曬噴霧召回

（綜合報導）美國食品藥品監督管理局（FDA）日前公佈，在各大超市受到民眾喜愛的名為Banana Boat防曬噴霧存在致癌物苯（Benzene），這些防曬噴霧對身體健康存在危害性，將會加大力度審查市面上的防曬噴霧，同時提醒民眾檢查家中是否有這款產品。

美國食品藥品監督管理局表示，Edgewell Personal Care Co公司生產的Banana Boat防曬噴霧在評估中發現部分樣品中含有微量的致癌物苯，這種化學物質如果反覆接觸會致癌，該產品在南加州各大超市均有出售如CVS、Walmart、Walgreens以及亞馬遜等均有出售。

該生產公司表示，此次為召回涉及三批SPF為30的Banana Boat身體防曬以及頭皮防曬噴霧（Banana Boat Hair&Scalp Sunscreen Spray SPF 30），致癌物苯不是在產品內，而是在防曬產品噴出的推進劑，此次召回的噴霧劑共有三批，批號分別為20016AF、20084BF和21139AF，受影響的產品到期為2022年12月、2023年2月和2024年4月，消費者可以通過商品底部的批號來識別是否存在致癌物苯。

美國食品藥品監督管理局表示，苯是一種有毒的物質，如油漆等化工原料含有苯，長期接觸含有苯的物質，可以對身體產生危害，主要是對造血系統以及神經系統，呼吸系統產生影響，長期接觸苯有可能引起白血病、血液疾病和其他癌症，另外還可以引起頭痛乏力等神經系統症狀，同時提醒消費者不要再使用對身體有害的防曬噴霧，應立即查看家中所使用的防曬產品。