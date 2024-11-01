同源會成功舉辦協助投票活動  數十名義工助力  幫助華人選民突破言語障礙  投出代表自己的一票 

（本報訊）今年是大選年，隨著11月5日投票日的臨近，各個候選人和提案的討論在社區中日益激烈。為了協助有言語障礙的華人順利投出代表自己聲音的一票，波特蘭同源會於上週六（26日）特別舉辦了一場選票翻譯活動，為社區居民提供支持。

當天下午1時開始，數十名義工已在華人服務中心提供的場地內準備就緒，負責翻譯的義工們亦舉行了最後的工作會議。到1時半，手持選票的華人選民開始陸續入場。經過工作人員的選票檢查後，選民們分別被引導至普通話、廣東話和台山話的工作桌，由受過訓練的義工逐一講解選票內容，幫助選民了解每一項提案，最後由選民自行決定投票選擇。大會還設置了一個選票收集箱，活動結束後，所有選票將由專人送至官方投票站。

今年的選舉投票，對居住在波特蘭市的選民來說，較為複雜。由於波特蘭市採取了排序投票制並修改了政府架構，各選區的選民需要在自己所屬選區選出三名市議員，增加了投票的難度。選民會收到兩張選票，一張是聯邦和州政府官員的選票，按照傳統的投票方式填寫；另一張則是波特蘭市的選票，需以排序方式進行投票。這些改變不僅增加了選民投票的複雜性，也讓義工們的翻譯工作變得更加繁重。

在眾多社區義工的幫助下，當天活動中提供的翻譯服務非常充足，讓義工們能有效地幫助選民完成投票，事半功倍。

為了提高華人社區的投票率，波特蘭同源會在10月已經安排了多場投票宣傳活動，包括前往市內多家長者公寓向長者們介紹並解釋投票內容。當天前來投票的華人選民大多心中已有自己的選擇，他們只是需要一些幫助來正確填寫選票。

波特蘭同源會與一眾義工的共同努力，切實幫助了華人選民克服語言障礙，順利行使投票權利，有效提升了華人社區的投票參與率。