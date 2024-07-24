同性戀盛大巡遊引數萬民眾沿途觀賞 一百六十九支隊伍參加或破歷史紀錄

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭2024年度同性戀大巡遊，於7月21日上午11時在市中心舉行。

陣雨過後的艷陽天下，由男、女同性戀，雙性戀以及變性者組成的摩托車隊、自行車隊、樂隊以及花車組成的巡遊隊伍，依次從西北區的North Park Blocks 出發，一路鼓樂喧天、彩旗獵獵、浩浩蕩蕩，或勁歌狂舞、或婀娜多姿，引得沿途數萬觀眾熱烈地掌聲與喝彩聲此起彼伏。

俄勒岡州州長蒂納 克泰科（Tina Kotek）與第一夫人威爾遜（Kotek Wilson），波特蘭市長泰德 惠勒（Ted Wheeler），市長候選人吉恩 岡薩雷斯（Gene Gonzalez），麥魯瑪縣議員莎朗 梅耶蘭（Sharon Meieran）等政要參加了當天的巡遊。

波特蘭電力公司、英特爾、Portland Sisters of Perpetual Indulgence、耐克、阿拉斯加航空公司，以及來自猶他、愛德荷、加利福尼亞、華盛頓等，多個州的共一百六十九支隊參加了本年度的巡遊。其隊伍規模小則數十人，多則百餘人，從第一支隊伍11時從西北區百老匯大街出發，到最後一支隊伍離開起點，已經歷時兩小時五十分鐘。如此大規模、長時間，或已打破波特蘭歷屆同性戀大巡遊的歷史紀錄。

巡遊結束後，各同性戀組織在威廉米堤河畔Naito公園舉行了包括歌舞表演在內的一系列慶祝活動。

有關部門曾預計，巡遊當天的沿途觀眾以及一百六十多支巡遊隊伍在內，參與該項活動的總人數將達到70,000人。

由於波特蘭目前的治安狀況令人擔憂，巡遊當天安保措施佈置得比較嚴密，疑有安全隱患的路口均用重型卡車設置路障，所幸陽光普照之下巡遊活動平安且順利。

波特蘭市的同性戀遊行始於一九八三年，是繼波特蘭玫瑰節花車大巡遊、黃昏燈光巡遊之後，本地最具規模及影響力的第三大巡遊活動。

主辦單位表示，他們的使命是鼓勵和積極支持女同性戀、男同性戀、雙性戀和變性者的多樣性的社區，並通過教育協助全體民眾發展這項活動。