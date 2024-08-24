台灣文藻大學與俄勒岡四所大學與建立戰略國際夥伴關係

(本報訊)8月15日，俄勒岡州四所公立大學－西俄勒岡大學(Western Oregon University)、南俄勒岡大學(Southern Oregon University)、東俄勒岡大學(Eastern Oregon University)及俄勒岡理工學院(Oregon Institute of Technology)－的校長們在台灣高雄與文藻外語大學簽署了一份具有戰略意義的合作備忘錄。此合作旨在促進師生交流、學生流動計畫、聯合研究計畫及中文語言課程的發展，致力於培養國際化和跨學科的優秀人才。

這次訪台代表團由俄勒岡州眾議員保羅·埃文斯率領，隨行的還有西俄勒岡大學校長傑西·彼得斯、東俄勒岡大學校長凱利·瑞恩、南俄勒岡大學校長瑞克·貝利、俄勒岡理工學院校長納吉·納加納坦以及南俄勒岡大學董事會主席希拉·克勞。

簽約儀式在高雄隆重舉行，吸引了多位政界及學界的重要人物出席，包括高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處主任吉布森以及美國在台協會高雄分處文化新聞組組長溫宏國等嘉賓。台灣文藻外語大學與俄勒岡四所大學的這項合作，標誌著全球學術合作的新篇章，彰顯了文藻外語大學作為國際教育樞紐的重要地位。

文藻外語大學校長莊慧玲在簽約儀式上表示：「文藻大學與美國著名高等教育機構的結盟具有深遠的象徵意義。」她進一步指出，文藻大學自1966年創立以來，一直秉持國際化的辦學理念，目前該校與全球超過320所大學建立了姊妹學校關係，並接待來自19個國家的學生。

此次合作不僅加強了兩地大學與世界的聯繫，也為未來的學術交流與發展打下了堅實的基礎。俄勒岡四所大學的校長們在聯合聲明中表示：「國際教育交流對促進全球理解與合作至關重要，這些交流機會能讓學生和教職員工從多元的視角中學習，豐富他們的學術和個人成長。 我們對此次訪問期間受到的熱情款待深表感謝，並期待這一夥伴關係的進一步發展。

這次簽約標誌著俄勒岡州四所大學與台灣文藻大學合作關係的開端，預示著更多國際教育交流項目和合作研究的誕生，為雙方的學生和學者提供更多跨文化交流的機會。