召回180萬台壓力鍋  鍋蓋故障有燒傷風險

（本報綜述）知名家電品牌SharkNinja近日宣布，將召回約180萬台壓力鍋，原因是鍋蓋可能在烹煮過程中意外打開，導致滾燙食物濺出，已有多名消費者因此受到二至三級燒燙傷。

根據消費品安全委員會發出的公告，此次召回的是Ninja Foodi OP300系列多功能壓力鍋，容量為6.5夸脫（約6.1公升），外觀為黑色。

這些壓力鍋於2019年至2025年3月期間，在沃爾瑪、Costco、山姆會員店、亞馬遜、Target與Ninja官方網站上販售，也包括Fred Meyer超市。單價約為200美元。

受影響的型號包括下列產品標號之一：

OP300, OP301, OP301A, OP302, OP302BRN, OP302HCN, OP302HAQ, OP302HW, OP302HB, OP305, OP305CO, OP350CO

當前問題出在鍋蓋可能未正確鎖緊就開始加壓，或在加壓中意外開啟，使高溫內容物噴出，造成燙傷。SharkNinja目前已收到106起受傷通報，其中超過50人為臉部或身體受到二級或三級燒傷，已有26起訴訟正在進行中。

廠商建議消費者立即停止使用該壓力鍋的「壓力烹煮功能」，但其他功能如「氣炸鍋模式」仍可安全使用。如需索取免費更換的安全鍋蓋，消費者可聯繫SharkNinja：電話：888-370-1733；電郵： *protected email* ；網址： www.recallrtr.com/pressurecookers

提醒俄勒岡地區華人家庭，如家中有使用該系列壓力鍋，請儘快核對型號並暫停使用壓力烹飪功能，以免發生危險。