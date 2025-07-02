古老巨魚擱淺俄勒岡海灘 

（本報綜述）近日，一條長達約6.5英尺（約2米）的翻車魚，在俄勒岡州吉爾哈特（Gearhart）附近的日落海灘（Sunset Beach）南側約四分之一英里處擱淺，引起當地居民和生物學家關注。

翻車魚屬於翻車魚屬（Mola），是名副其實的硬骨魚，與只有軟骨的鯊魚不同，牠們在地球的海洋中已漂游了數千萬年。翻車魚也是世界上體型最龐大的硬骨魚類之一，成年個體體長可超過8英尺，體重高達5,000磅（約2,270公斤）。牠們棲息於全球溫帶和熱帶海域，能潛入數百米深的海底捕食，生存水溫範圍約攝氏7至21度。科學家目前已確認三種翻車魚：Mola mola、Mola tecta和Mola alexandrini，僅在極地水域未見蹤跡。

這次擱淺事件是自2024年6月以來，俄勒岡海岸記錄到的第四起翻車魚擱淺。去年夏天發生的三起事件曾登上全美新聞。生物學家推測，近岸水域水母數量大量增加，加上西風盛行，將這些古老的巨魚推向海岸。

翻車魚的成長過程十分驚人：牠們從比針頭還小的魚卵孵化，最終長成數噸重的巨魚。雖然外形笨拙，圓短的身軀和帶波浪邊緣的「偽尾」看似難以游泳，但牠們靠著吸食水母、浮游生物和小型魚類維生。翻車魚的喙狀嘴能將獵物吸入口中，腸道內特殊的黏液可抵抗水母毒刺。

成年翻車魚游速約每小時2英里（約3公里），每天仍能移動超過16英里。這種緩慢的生活方式使牠們成為藤壺和其他寄生物的「磁鐵」。此外，漂流漁網和誤食塑膠袋（誤認為水母）也是牠們面臨的重要威脅。國際自然保護聯盟已將翻車魚列為「易危物種」。在部分亞洲國家，翻車魚會被捕撈作為食材或傳統藥材。

去年夏天，吉爾哈特海灘曾擱淺一條長達7英尺3英寸的罕見欺騙翻車魚。來自紐西蘭的生物學家瑪麗安娜·尼加德透過照片和組織樣本確認了這一物種，這是北半球極少有的可靠紀錄之一，也可能是目前記錄到體型最大的欺騙翻車魚。