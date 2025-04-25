受預算削減影響 FDA暫停乳製品質檢

（本報綜述）美國食品與藥物管理局（FDA）因人力資源短缺，已於本週起暫停對牛奶與其他乳製品的品質檢測。此一決定與川普政府推動的聯邦預算大幅削減密切相關，並引發外界對食品安全保障能力的高度關注。

根據《路透社》獨家報導，FDA在一封內部電子郵件中宣布，將中止針對「A級原奶」與乳製品的質檢。所謂「A級」，是指產品在生產過程中達到最高衛生標準的乳製品。該測試由FDA轄下的莫菲特中心實驗室執行，主要負責監督全美食品實驗室的檢測準確度與一致性。

該中心在通知中表示，「由於無法再提供必要的實驗室支援與數據分析」，無奈宣布終止服務。FDA則回應稱，將「積極評估」新的替代方案，並會在有新進展時通知各實驗室。

此次中止並非個案。本月稍早，FDA也已暫停針對牛奶與乳酪中禽流感病毒的檢測，以及一項針對食品中病原體的發展中檢測系統。

分析指出，這些變化源自川普政府自1月重返白宮後推動的全面裁員政策。截至目前，衛生及公共服務部估計已有約20,000名員工離職或被裁撤，而FDA即隸屬於生及公共服務部估。根據報導，川普政府更提出未來數年對生及公共服務部估預算削減高達400億美元的構想。

食品安全專家警告，若此類檢測長期停擺，恐將削弱對乳製品供應鏈的監管，增加病原污染或產品品質不穩的風險。這對牛奶與乳製品消費量高的州份，例如俄勒岡，無疑是一項重大隱憂。