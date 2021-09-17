受病毒傳播影響　兩所學校被迫中斷面授教學



開課只有一星期多，本州多家學校已有不少學生接觸到新冠病毒而要隔離。

全州第二大高中Reynolds，周三晚宣佈，全校暫停面授課程，因為病毒在社區的傳播非常快，有大量學生需要進行隔離。

該校是本州一家服務最多元文化社區的學生，校內的2,600多名學生分別來自東波特蘭、格利森、Fairview、Wood Village和Troutdale等地區。此次封校是俄勒岡州迄今為止規模最大的一次。

Reynolds高中發言人表示，病毒檢測呈陽性的學生和教職員人數不多，但在追蹤下，曾與他們接觸過的人非常多，審慎起見，有必要作大規模隔離，所以校方決定暫時關校，學生無論有否接種疫苗，均需要進行隔離。

該校指出，因為需隔離的學生人數眾多，教師難以兼顧課堂上和在線的學生，為了方便教師教學，決定全體學生恢復在線學習。

根據最新的資料，Reynolds 高中有一宗確診個案，需隔離的學生和教職員有269人。

目前，校方向家長們要求自願提供接種疫苗的證明，在未來再出現同樣的情況，已完全接種疫苗的學生均不用隔離。

根據校方的資料，學校將在課堂和校車上為學生設定座位，方便追蹤的工作，加上所有運動項目均不設觀眾席，直至令行通告為止。

另一間在Gladstone市的John Wetten 小學亦在周三發通告予家長，告知學校將關閉一個半星期。據了解，這家小學有一名職員確診，學區形容該名職員每天接觸近175名學生，所以曾接觸過病毒的人數太多，所以決定全校暫停面授教學。

以上兩家學校的學生將在今天（16日）和明天暫停上課，以便教師準備下周的在線上教學，由9月20日至24日全部學生均要留家進行在線學習，預計學生將於9月27日起再次回校上課。