反種族仇恨 波特蘭華埠巨型廣告牌傳遞社區呼聲
（本報訊）中華會館在華埠的會館大樓外掛起了一個巨型廣告牌，值此向大眾傳達社區的聲音，週二（29日）上午在該會門前舉行了一個揭幕儀式，波特蘭市惠勒市長、警察局洛弗爾等政要到來致詞支持本地社區。
去年自新冠肺炎爆發後，全美反亞裔的仇恨案數量上升，在波特蘭市也不例外。月前，本地華人社區更罕有地走出來，團結的對族種仇恨說「不」。
中華會館董事局月前決定在華埠這一個為人所熟悉的亞裔社區，透過在中華會館大樓外牆，設立巨型廣告牌，向社會大眾發出反種族仇恨的訊息。
贊助這個巨型廣告牌的機構分別有：俄勒岡州中華會館、俄勒岡州－中國理事會、波特蘭發展局、西北天然氣公司及駐西雅台北經濟文化辦事處；並聯合區內多個不同文化的機構，包括蘭蘇園、中國城博物館、日本美國人博物館及俄勒岡州猶太人博物館等聯署聲明，一同向大眾表態，他們支持反族種仇恨。
29日上午，出席廣告牌揭幕儀式的，除了主辦單位中華會館的一眾要員：李汝堯主席、廖懷澤、鄭永明、李素英等外，還邀請到波特蘭市惠勒市長、警察局洛弗爾、駐西雅台北經濟文化辦事處副處長劉政星、西雅圖華僑文教服務中心主任吳曉竹、蘭蘇園總監Elizabeth Nye、俄勒岡州－中國理事會代表應書琪、波特蘭發展局主任Kimberly Branam、前市長湯姆．波特、等。
惠勒市長在講話時指出，自從大流行開始，亞太裔社區發現他們暴露在越來越多的種族主義、仇外心理和仇恨之中。這都是波特蘭市所經歷的事實，主要發生在亞裔人口集中的社區，例如東南82街和翡翠區。市長又說到波特蘭警察局也因應這問題而作出了回應，加強在亞太裔人口和商業集中的地區巡邏，波特蘭警察局的報案網頁上加上多種語言，又成立了波特蘭警局亞太裔諮詢委員會，與亞太裔社區保持緊密的聯繫。最後，惠勒市長表示，他有責任站出來，與大家同行，一起反對種族仇恨。
中華會館主席李汝堯則指出，無論是什麼種族、民族、宗教或取向，都應該互相幫助，努力改變，早日結束種族主義仇恨。
這項活動原來是在周一下午舉行，因為當天的高溫天氣，改在周二上午舉行。預計這個位於華埠的巨型廣告牌，將在未來6個月向大眾傳達社區內多個民族的反種族仇恨聲音。