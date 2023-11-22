(讀者來稿)Arnie Panitch（1941-2023）博伊西州立大學社會學退休教授，一位親切和藹，對華人熱情友好的美國老人，他是我的摯友。11月的中國東北漫天大雪，在這個寒冬痛失這樣一位老朋友讓我感覺格外的寒冷，雖相隔萬裡，但是他的熱情和無私的奉獻足以融化所有冰雪，僅以此信來緬懷我的朋友，追憶我們友誼的點滴。

2012年Arnie從博伊西愛達荷州退休後搬到波特蘭。退休後本可以安享晚年，但是72歲的他仍然充滿熱情地以他獨有的方式表達對波特蘭這座美麗的城市和所有人的愛。2013年我初到波特蘭，對這個城市既陌生又好奇，我和Arnie結識於先鋒廣場的遊客中心，Arnie在遊客中心做志願者，義務為遊客提供波特蘭城市概況和旅遊資訊。我當時步入遊客中心就是希望更多地了解這座神奇的城市，他熱情地接待了我，向我介紹波特蘭的公交線路和主要的旅遊景點，當我告訴他我來波特蘭是 傳播中國文化和教授漢語的時候，他非常驚喜，對我格外友好，那時的情景我仍記憶猶新，我們的友誼就從那一刻開始了。

後來我知道Arnie也是Trimet顧問委員會的成員，致力於波特蘭城市交通公共事業的發展，同時熱衷於社區志願服務，清掃社區垃圾，給社區圖書館的孩子們講故事……我在波特蘭州在立大學工作的四年時間裡，他帶著我參與波特蘭各種社會公益活動，我仍清楚記得波特蘭市區西北26街Friendly House的社區活動中心，Arnie帶著我在那裡參加了 幾次文化交流並結識了很多友好人士，他們有著不同膚色、不同文化、不同信仰，但從他們的表情和眼睛裡我感受到了所有人對華人的友好與善良，同時也因為我增加了他們對華人的了解，建立了真誠美好的友誼。Arnie也曾邀請我參觀波特蘭消防安全展覽，Lake Oswego高中新年交響樂會，市中心Schnitzer Concert Hall的新年音樂會，Portland Rose Festival Parade，使我有機會和波特蘭社會各界的朋友們進行廣泛的交流，更多地了解波特蘭這座Rose City，Bridge Town，Stump Town,The Rip City，同時也使波特蘭不同族裔的人們更多地了解中國，了解中國文化，加深了對中國和波特蘭當地華人的全方面、多角度的認知。

Arnie非常喜歡中國和中國文化，一年一度的波特蘭州立大學中國春節晚會, 波特蘭州立大學中國文化主題學術講座交流、蘭蘇園的中國文化展示、Convention Center的中國文化節…都有他熟悉的身影，他也非常喜歡中國美食，China Town裡的Golden Horse Seafood Restaurant，市中心的Hotpot City都是我們經常光顧的中餐館，他也向我介紹波特蘭當地的各種美食，波特蘭市區內的Food Cart,市中心的Hubert’s café裡的火雞三明治和它背後的早期中國僱工和美國店主的感人故事，Original Hotcake House的French Dip,我們還一起參觀過Bob’s Red Mill，回想起我們一起吃飯的情景，我依然歷歷在目，恍如昨日，我總覺得我們還有機會一起品嚐美食感受不同的文化。

我在波特蘭州立大學工作期間，Arnie堅持以書信的方式每週給我發信，向我介紹美國社會、美國歷史、美國文化美國民俗，他總是會用風趣的方式給人帶來快樂，也加深了我們對於波特蘭，俄勒岡和美國的新認識，新發現和新理解。

Arnie非常愛波特蘭，也非常愛來自不同文化的朋友們，他以友誼為紐帶，愛心為橋樑，在先鋒廣場的遊客中心志願工作了他人生最後的寶貴8年時間，用自己的熱情和實際的行動去表達對身邊所有人的愛，默默做出無私的奉獻，他的這種精神深深地影響了我，此刻語言已不能表達我對Arnie的感激和黯然神傷，我會永遠記著這位長者，這位導師和這個在我生命裡非常重要的朋友，我們的故事沒有結束，我會繼續把他講給我的故事，講給更多的朋友們，把他的善良傳遞下去，讓更多不同文化，不同族裔，不同信仰的朋友們彼此了解，增進彼此的互愛和互助，讓我們生活的這個世界更加美好，願Arnie Panitch在天堂快樂，我們在天堂會再次相見！

以此文追憶紀念Professor Arnie Panitch

在此對Arnie的夫人Barbara Ellen King致以真誠的問候，祝Barbara健康快樂！

也對關心幫助過我的所有波特蘭朋友致以崇高的敬意，我相信我們後會有期，中美民間友誼地久天長！

摯友：田雨

於中國黑龍江哈爾濱

2023年11月10日