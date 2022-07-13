又一亞裔仇恨事件發生波特蘭街頭

（本報綜述）在周五的下午，有兩輛汽車停在市中心中央警局前，當時有一名警長看到一車的司機對另一車的司機大喊大叫，於是召來其他警員幫忙，企圖將二名司機分開。期間警方得知，二人吵罵的原因是因種族仇恨所引起的，受害人更相信他曾被懷疑是槍指著。

根據警方發佈的資料，涉事的一名54歲白人司機沃克，當日早前在South Macadam Avenue 和South Taylors Ferry Road停下車來，然後向這名他相信是來自中國的受害人說了一些種族仇恨的言語，並用一黑色物件指向受害人，而這人手握物件的方式令受害人相信這是一把槍，之後這名白人司機隨即開車離去。

受害人見狀立即開車尾隨並撥打911報警，最後追到市中心中央警局前。

最後警方在涉事白人的車內找不到槍，但找到一根黑色塑料空氣軟管，警方已將其扣押作為證據。受害人並沒有受傷。

這名白人司機被警方控以二級仇恨罪和威脅罪，並已被送進了麥魯瑪縣拘留中心。

今次事件是本市一星期内發生的第二宗與種族仇恨有關的案件。上一宗是發生在2日，34歲的凱斯特森襲擊了一名父親和他5 歲的女兒，原因是他們是日本人。

波特蘭市議員馬普斯表示，這是不能接受的，並指這不是我們認識和喜愛的波特蘭。他更說希望這人一直會待在監獄裡，直到他見法官。馬普斯這樣說是直指7月1日上場的新刑事司法制度，在這新制度下，沒有保釋金這事，被捕疑犯如被評為對社區沒有大威脅，就可在首次上庭前無條件獲釋候審。

凱斯特森在被捕的同一天就從監獄獲釋，事件引起市民不滿。結果凱斯特森並未有出現在週二首次的庭審，警方隨即發通緝令，在周三再次逮捕疑犯，將其帶到法庭。

惠勒市長亦就這案件發聲明，指出事件令人氣憤，一個被指有仇恨暴力傾向的人在被捕後竟能獲釋，沒理由要警方因同一案件要兩次逮捕疑犯。市長更要求檢察官要將這疑犯重判。

Stop AAPI Hate （停止仇恨亞裔）聯合創始人Russell Jeung博士表示，最新的報告顯示，有五分之一的亞太裔人士在去年經歷過仇恨，在全國已有超過400 萬例。

他認為這些令人不安的事件頻發，有三個主要原因。除了亞裔人士因新冠疫情而受到指責外，普遍外國人對中國的敵意很高，當政客們抨擊中國時，很容易令民眾隨意就將亞裔人士定性為敵人。他又認為，前總統的「替代」理論，即聲稱有色人種是來取代白人的，已經在全國廣傳。這些因素都促成了種族主義的抬頭。

警方建議遭到仇恨犯罪襲擊的受害者或證人立即撥打911。如果嫌疑人不在場，例如故意破壞等，請撥打非緊急熱線503-823-3333。