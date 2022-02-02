去年多拿失業金的　政府不用你退還

（本報綜述）受疫情影響而令到申領失業金的個案大增，但處理失業金的電腦系統因過舊，無法處理這突然其來的申請，最後導致錯漏百出。據估計，約有4,400名申領失業金的州民拿到了過多的金額，照理應該要退還政府的。但俄勒岡州政府在去年6月通過了一項法律，讓他們保留他們這些額外的福利。

法例通過至今已有7個月，但有很多州民都不知道有這「福利」，因為就業部門現在才開始通知符合不用退還條件的人士。主要原因是該部門必需制定政策來確定那些人有資格獲得償還豁免。

就業部門表示，約有4,400名俄勒岡人接受了過多的援助，可能有資格獲得豁免。有些人不符合資格，因為他們的收入太高，但如果他們都符合資格，俄勒岡州最多可以減免580 萬美元多付的失業金額。

領取過多失業金的人，有些情況是他們全不知情的，有些則是不誠實所導致的。就業部門表示，會向那些提交了欺詐性索賠而實際上沒有資格獲得這筆錢的人提出刑事起訴。

有時，就業部門會犯錯，給員工支付的薪水超出了應有的水平。其他時候，失業者在索賠中犯錯——例如，錯誤地描述了他們失去工作的情況。

新的豁免法可能適用於這兩個類別。但並不是每個得到太多的人都有資格獲得豁免。根據新法律，如果收這多付的失業金是“違反公平和良心”的，就業部門可以免除還款。

該部門

“公平和良心”定意為：在扣除失業金額後，無法償還超過其收入90%的福利和家庭開支，這樣，他們就有資格獲得豁免。

就業部門在1月才開始確定哪些人可能有資格並邀請他們申請豁免，預計將在二月份完成這項工作。雖然這是一個緩慢的過程，但就業部發言人表示，最終這是一個受歡迎的過程，確實的幫助有需要的人士減免債務。