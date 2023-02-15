去年商戶屢遭破壞 誰是幕後黑手?

（本報綜述）波特蘭市很多商戶經歷了艱辛的一年，玻璃門窗經常被打破，有遭到多次被破壞的商戶更是損失嚴重。

在民眾心目中，商店玻璃門窗被打破最嚴重的時期是在2020年的連串暴力示威事件中，但根據最新的數字，去年玻璃門窗被砸的商戶是最多的，頻密程度是每42分鐘就有一宗。有經歷多次被破壞的商戶表示，已沒有錢更換玻璃，用木板將門窗封起來就算了。

根據警方的數字，在2022年，全市共有12,238宗破壞的報告，比起2021年的9,660宗增加了27%。估計，實際數字比這還要多，因為有很多商戶都沒有報警。而根據FBI的數字，波特蘭市在2021年因此而造成的損失近1890萬元。

究竟打破玻璃窗的是哪些人呢？FBI的數字顯示，在這些故意破壞的案件中，每10宗才有一宗可拘捕到疑犯。法庭記錄顯示，許多被捕者是慣犯或打破不止一扇窗戶的人。例如，警方於9月27日拘捕了29歲的米勒，他用路牌桿砸碎了在波特蘭市中心六個不同店面的窗戶。10月12日，檢察官指控米勒用自製的木槌再次打破另一家商店的前窗。但這些都不足以令米勒坐牢,為破壞行為負責,現時米勒卻因一宗與破壞無關的事件被關押在馬里恩縣監獄。

在2020年時，大家都知道是發生在市中心的暴力示威行動。當時在弗洛伊德被謀殺後，波特蘭市中心成為種族正義示威活動的中心——導致商戶玻璃被砸、防火和導致財產損失等。從那時起，無政府主義者和出於政治動機的團體也隨時隨地砸碎商戶的門窗。但之後的無差別破壞的動機卻未明。

應對這情況，波特蘭市長泰德·惠勒表示，他正在努力通過一系列緊急聲明來解決長期存在的安全和宜居問題。他說：我們正在與企業主和商戶會面，幫助他們了解可以使用哪些策略來改善情況，例如，加強照明將有助店面被破壞的頻率等。

目前,市政府正在全市範圍推行照明計劃，希望藉此加強人行道和店面的照明度。市長還希望以最快的速度來清除塗鴉、增加警察巡邏和幫助商戶修復破損的玻璃窗戶。

在2021年至2022年間，發展局發放了大約150萬元的贈款，幫助全市近400家遭受損失的小企業。