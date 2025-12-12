即使面臨遣返風險　多數無證移民仍願意留在美國

（本報綜述）在川普政府加強移民執法、拘捕與遣返行動頻繁的背景下，一項全美最新調查顯示，儘管恐懼感與不確定性大幅升高，多數無證移民仍表示願意留在美國，並且認為自己的生活比原籍國更好。

這份由凱瑟家庭基金會（KFF）與《紐約時報》共同發布的全國性調查，針對1,805名移民成年人進行訪問。結果指出，無論法律身份為何，多數移民認為移居美國後，在經濟機會、財務穩定性以及家庭未來發展方面，都比留在原籍國更具希望。

調查報告指出：「多數移民認為自己的生活因來到美國而改善，即使重來一次，仍會再次選擇移民美國。」

然而，隨著聯邦政府加強移民執法，移民社群當前面臨的壓力與恐懼已明顯增加。調查顯示，41%的受訪者擔心自己或家人可能遭到拘捕或遣返，較2023年的26%大幅攀升。此外，22%的移民表示親身認識在今年被拘押或遣返的人，為今年4月的近三倍。

在無證移民族群中，這份焦慮更加突出。調查發現，約四分之三的無證移民表示，他們或家人因擔憂移民執法，而避免旅行、工作或就醫等基本活動。

除了安全問題，經濟壓力同樣沉重。接近半數移民表示，住房、食品和醫療開支變得難以負擔，高於2023年的31%。許多受訪者坦言，過去一年賺取生活費比以往更加困難。

健康層面也受波及。調查顯示，40%的成年移民，以及高達77%的無證移民因害怕執法而出現壓力、睡眠障礙或慢性病惡化的情況。

另一份在11月發布的調查亦顯示，拉丁裔族群的憂慮正在上升，僅31%的人認為現在是「身為美國拉丁裔的好時機」，遠低於前一年的55%。多數受訪者希望政府停止大規模突襲與遣返，並擔心親友會因族裔而遭到針對。

儘管如此，數據清楚顯示，多數無證移民仍選擇留在美國。他們表示，這裡提供的機會與生活品質，即使在風險升高的情況下，仍優於回到原籍國能獲得的前景。

調查報告總結指出，移民社群正承受前所未有的複合壓力，但對未來仍抱持希望，「這也是為何即使面臨遣返風險，許多無證移民仍選擇留下」。