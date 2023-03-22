卡縣推翻購買205公路口旅館作庇護所的決定  

（本報綜述）在周三（22日）早上，卡加瑪士縣議會舉行臨時緊急會議，推翻上月底通過的決議動用1,520萬元，購買位於205公路Sunnyside出口的旅館 作為露宿者的過渡性住房，作為該縣首個投資在解決露宿者問題的計劃。

主要是議會主席圖蒂·史密斯（Tootie Smith）推翻自己贊成的一票，這就令到原來3比2通過，變成2比3反對。史密斯表示，她是選民出來為人民解決問題的，在聽取了很多民眾的意見，以及經過深思熟慮後，她決定要改變對這計劃的決定。

她說：“我們從公眾那裡聽說大家希望參與，但他們需要更多時間。現在你有時間了！”

該計劃遭到了周圍的商舖的反對，他們指出酒店的選址會對周邊商業區造成負面影響。

卡加瑪士縣的商企們聯合起來，組織了“大街商業聯盟之心”（Heart of Main Street Business Coalition），他們聯合其它組織反對這個選址，在得知史密斯改變初衷，向這計劃投反對票後，他們都讚賞史密斯的決定。

史密斯還在周三的會議上批評了110號法案，並表示她計劃向縣選民進行諮詢，詢問他們“110號法案是否應該被推翻？”

她爭辯說，該法案助長了波特蘭地區的犯罪和無家可歸的問題，並表示在要成功解決露宿者問題之前，必須解決毒癮治療和心理健康問題。

另一位投贊成票的議員瑪莎施拉德表示，同意110號法案是一個錯誤，但相信在原定的過渡性住房計劃內，職員們能確保建築物內沒有毒品。她認為，議會應該在作出投票決定前，多與快活谷（Happy Valley）市議會以及商界領袖們溝通。