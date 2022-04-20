卡加瑪士縣近期發生多宗入室盜竊案 賊人瞄準戶主出城渡假的房屋

（本報綜述）卡加瑪士縣的警長辦公室表示，近期發生多宗竊賊瞄準居民出外旅遊時入室盜竊案。

警察表示，雖然不能確定盜竊案是由同一

竊賊所為，但調查人員說這些案件都有一個共通點，所有竊案所涉及的房屋，其屋主均正在外州旅遊。

根據警方資料，最近一次發生在4 月17日的盜竊案是在快活谷，屋主回家後發現有人從二樓的窗戶進入了他的家進行搜掠，偷走了手錶和珠寶。

而本月早些時候，在West Linn 的South Stonehenge Terrace一位房主正在外遊，他的一名親戚在4 月6日到來檢查房子時，發現多扇窗戶被打破，其中一扇位於二樓，賊人從主人房偷走了多個名牌手袋。警方表示，竊賊打破了多扇窗戶，可能是為了試探該戶是否設有警報系統。

警長辦公室在一份聲明中表示：目前還不清楚這些案件和其他最近的入室盜竊是否相關，但基本上都是瞄準正屋主在外遊的房屋，而這些房屋都是沒有警報系統的。

警方敦促那些離開長時間外遊的居民，讓朋友或鄰居照看房屋，安裝帶有監控攝像頭的警報系統，並安裝定時照明系統，讓空蕩蕩的房子看起來有人。

這兩起盜竊案和其他盜竊案仍在調查中，卡縣警方表示正在積極尋求線索。任何有信息的人請撥電503-723-4949 或使用卡縣警方CCSO 網站上的在線電子郵件表格聯繫。