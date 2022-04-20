波特蘭新聞

卡加瑪士縣近期發生多宗入室盜竊案 賊人瞄準戶主出城渡假的房屋

（本報綜述）卡加瑪士縣的警長辦公室表示，近期發生多宗竊賊瞄準居民出外旅遊時入室盜竊案

　　警察表示，雖然不能確定盜竊案是由同一

竊賊所為，但調查人員說這些案件都有一個共通點，所有竊案所涉及的房屋，其屋主均正在外州旅遊。

　　根據警方資料，最近一次發生在4 17盜竊案是在快活谷屋主回家後發現有人從二樓的窗戶進入了他的家進行搜掠，偷了手錶和珠寶。

本月早些時候，West Linn South Stonehenge Terrace一位房主正在外遊，他的一名親戚在4 6來檢查房子時發現多扇窗戶被打破，其中一扇位於二樓，賊人從主人房偷走了多個名牌手袋。警方表示，竊賊打破了多扇窗戶，可能是為了試探該戶是否有警報系統。

警長辦公室在一份聲明中表示目前還不清楚這些案件和其他最近的入室盜竊是否相關，但基本上都是瞄準正屋主在外遊的房屋，而這些房屋都是沒有警報系統

　　警方敦促那些離開長時間外遊的居民讓朋友或鄰居照看房屋，安裝帶有監控攝像頭的警報系統，並安裝定時照明系統，讓空蕩蕩的房子看起來有人。

　　這兩起盜竊案和其他盜竊案仍在調查中，卡縣表示正在積極尋求線索。任何有信息的人請503-723-4949 或使用卡縣CCSO 網站上的在線電子郵件表格聯繫。