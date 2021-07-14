卡加瑪士縣設免費穿梭巴士方便居民

（本報訊）卡加瑪士縣是一個範圍廣寬的縣城，有不少地區更屬郊區，交通不太方便。卡縣政府特別安排Clackamas Connects 穿梭巴士，穿梭俄勒岡市（Oregon City）和卡縣工業區與市區之間，服務由7月12日正式開始。

卡縣議員保羅．薩瓦斯（Paul Savas）在周三的新聞會中向記者表示，卡縣還有很多地方仍是服務不足，開闢這項巴士服務，就是要為縣民解決這問題。這些巴士線路就像為縣內的通勤者架設了由家門到乘坐交通工具地點的最後一道橋樑，並且為卡加瑪士縣提供高水平的交通服務。

卡縣新設了兩條穿梭巴士路線：

第一條主要是內俄勒岡市內穿梭，服務一些居住在遍遠地方的居民，這條巴士線將在卡加瑪士社區學院、俄勒岡市圖書館、Pioneer社區中心、Providence Willamette Falls Medical Center 醫療中心、俄勒岡市轉車中心（Oregon City Transit Center）及俄勒岡市購物中心（Oregon City Shopping Center）等，逢周一至五由早上6時至晚9時，每90分鐘一班車。

第二條路線是卡加瑪士購物中心巡環線，目的是讓那些在工業區工作的人士提供接駁TriMet運輸系統的方便。行車時間是逢周一至周五，早上4時45分至8時45分及下午1時半至7時半；在周末日，則提供早上4時45分至8時45分的服務，因為這時段是沒有TriMet巴士行駛的。

俄勒岡市市長萊爾斯史密斯說她非常感激與卡縣的良好合作夥伴關係。縣民實在太需要這些穿梭巴士服務，現在夢想成真，令社區中最需要交通服務的人士終於能自由地開展他們每日的活動。

有關巴士服務的時間表和路線圖，可瀏灠網頁https://www.clackamas.us/h3s/connects-shuttle