卡加瑪士縣政府用資助房東方式來減少露宿者

（本報綜述）為了解決縣內的露宿者問題，卡加瑪士縣政府推出新計劃，鼓勵房東出租單位給未能符合租客資格的人士，從而使業主，和正在經歷或是正身陷無家可歸邊緣的人士達至雙贏的局面。

自從2021年11月，在該縣房屋協會的長期租金援助計劃下，已出租了373個單位，並協助了604人終止了流浪街頭的生活。卡加瑪士縣的房屋及社區發展部主任瓦希德·布朗表示，這個計劃在減少露宿者方面已取得了極大的成功。

至於這計劃的資金，主要來自2020年5月由三縣選民通過的支援性住屋服務法案：凡家庭收入超過20萬美元和個人收入超過15萬美元徵收1%的稅，對總收入超過500萬美元的企業徵收1%的利得稅，稅收將於2030年到期。

卡加縣房屋部房東招募部主任彭斯指出，露宿者問題已嚴重影響到房東和業主以及商戶們，他們承受了露宿者所引發的其它問題，例如垃圾，罪惡等這計劃能減少露宿者，並希望最終露宿者能在波特蘭的大都會區消失。

卡加瑪士縣這新計劃是建基於聯邦政府的自選房屋補助券（section 8），但流程簡化了。布朗說：“計劃消除了section 8 所有具挑戰性的障礙，使其更加靈活、更加慷慨，更容易被租客和為其服務的機構所使用。”

在這新計劃推出前，布朗指出，使用section 8 的租客多要在候補名單上等候數年。但在這新計劃下，他們不再被放到候補名單內，而是改為按申請人的情況而進行優先排序。布朗說：“我們有一份本社區的露宿者名單，我們的工作團隊不斷完善這份名單，確保名單上的人仍然在社區中，仍然經歷無家可歸或仍然有需要、沒有去世、沒有離開該地區或已獨立解決了住房問題。因為團隊的努力更新，讓我們知道名單上有許多人都因以上的原因已不再需要服務。”

該計劃會優先考慮那些收入極低、正在經歷或有可能經歷長期無家可歸，以及正在經歷殘疾狀況的人。

儘管政府和非營利合作組織都付出了很多努力，但如果沒有房東的支持，該計劃就無法取得任何進展。

雖說放寬要求，但租客仍需要提交能證明信貸記錄、租賃歷史或收入等文件。申請人亦要提交一份完成好租客（Rent Well）項目的證書，該項目目的是教育人們作為租客的責任以及對房東的期望。

而對房東來說，為了保障他們的房租收入，每個租戶均會獲分派一名案件經理作為聯絡點，除了負責向房東支付租金外，並協助解決可能出現的糾紛。除此之外，如單位未能及時出租，該計劃還預留租金給參加計劃的房東。