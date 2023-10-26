匯聚 欣賞 融合 感恩 B4 Church 各族裔共享文化盛會

（本報特約記者 王星）10月22日，B4 Church在本教堂舉行多民族文化節慶祝活動，展現了各有特色的多彩文化，人們在匯聚和欣賞中融合與感恩。來自教堂和社區各族裔教友與民眾500余人參加了此次文化盛會。

位於比弗頓的B4 Church，是一家匯集眾多族裔的教堂，有來自世界五大洲17個國家的各族裔教友。族裔眾多，文化各異，是這個教堂的特色之一。

「儘管我們同在神的恩典里，肢體連結，同為家人。但彼此的文化還需要溝通，情感還需要建立，這是我們這次在10月多民族文化節舉辦這個活動的目的。」活動主辦人陳秦綺在接受本報採訪時說。這位在該教堂任職多年的華人女牧師，因受重托，一心服伺，深受教友們的信任和愛戴。

在過去的時月里，讓更多族裔彼此溝通瞭解，融合一起，為陳秦綺和教堂所關注和思考。於是，以舉辦文化活動，讓各族裔參與並展示各個不同的文化，來達到增進彼此溝通、瞭解和融合的實際需要。今年是在去年首次嘗試的基礎上，第二次舉辦的文化活動。

據介紹，今年的活動在範圍和規模上作了升級，在內容上有了更多的創意。教堂為此作了企劃和安排。通過各族裔聯絡相關社區，取得社區的合作共識，參與節目表演、藝術品展示和各種特色美食餐飲的贊助，豐富特色文化的展示和演繹； 為發動更多人參與和共享，專門印制了200多份各種語言的宣傳海報，在社區有關各處進行了發放與廣宣，讓活動廣為人知，家喻戶曉；吸引更多華人青少年參與，從培養與實踐的角度，鼓勵年輕一代多與各族裔接觸與交往，提供更多融入主流社會的機會，為將來走向主流前沿打下基礎。

在活動現場，主辦方作了精心準備。寬敞的大廳中央搭設了舞台和音響設備，場內區域以不同功能作了劃分。主場上分別以各族裔所在地區區域為序排列活動位置；兩側分別設為各族裔美食餐飲服務區；主場外廳從天花板上垂掛下17面各族裔所在國的國旗，旗下分列的展板和展台上，陳列著各族裔的繪畫、刺繡、服飾、陶瓷、工藝等藝術品。此外，還設置了現場書畫、手工製作等互動台。

活動由當天上午10時開始。華人女子大鼓隊擂響十三面中華傳統大鼓，啓動盛會序幕。只見十三位華人女子身著紅色上衣，英姿颯爽，手舞鼓槌，有節奏地擊打出起伏的鼓聲，鏗鏘激越，震撼全場；舞龍表演由教堂華人子弟通過借用道具自排自演，幾位少年生龍活虎，而一身古典裝束的少女，高舉龍珠，英氣逼人。一條長龍追珠盤旋，氣勢如虹；緊接著華人青少年又表演了悠悠球，一根長線拉起球軸上下翻飛，變化多端，技驚四座；隨後，穿著民族服飾的五位肯尼亞裔表演者登台，服飾艷麗，載歌載舞，表演了富有非洲特色的歌舞。一個個精彩的節目表演，博得了觀眾陣陣的掌聲。