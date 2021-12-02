北美華人會計師協會和美國國稅局聯合舉辦 「牛轉錢坤，回顧與展望 2021年末財稅 法律線上大講座

（本報訊）新冠疫情肆虐下，引發政府一系列稅法和法規的變化，有不少個人、家庭和企業的財務狀況因而大起大落。面對這些情況，我們要如何面對？為此，北美華人會計師協會和美國國稅局將於本月12月4號及5號，一連兩天舉辦以「牛轉錢坤，回顧與展望」為主題的2021年末財稅與法律的線上大講座。這次活動獲得萬通貸款(GMCC)的大力支持，以冠名級別贊助，活動協辦方包括紐約中美會計師協會、加拿大加中專業會計師協會（多倫多分部）、加拿大加中專業會計師協會（溫哥華分部）。

據北美華人會計師協會會長張青會計師介紹，這次講座網羅了北美各地會計師稅法專家，除了國稅局局長Charles P. Rettig應邀在活動中做主題演講外，還包括律師和理財保險業界的翹楚。他們將指引納稅人如何看好自己的荷包，同時教大家如何開源節流，增強投資理財的觀念和意識。這將是一塲精英會萃，不可多得的機會，千萬不能錯過！

線上講座時間分為兩天進行：

第一塲於12月4日（週六）太平洋時間從早上10時至下午4時30分太。

第二塲於12月5日（週日）太平洋時間從早上10時至下午4時30分。

參加的人士需報名參加：可致電: 626-446-1448 或626-581-2266，電郵報名郵址: *protected email* ，也可點擊以下註冊鏈接報名：

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fwsZi23dQYq_9fWFsqQ-KQ。

具體的演講主題及時間如下：