勞工部擬逐步廢除允許給殘疾人士低薪的政策

(本報綜述)聯邦勞工部近日提議，將逐步取消一項爭議已久的政策，該政策允許雇主以低於聯邦最低工資的薪酬聘用殘疾員工，並計劃在三年內完全廢除。此舉旨在為殘疾人士提供更公平的就業機會，減少歧視。

這項政策源於1938年的《公平勞動標準法》第14(c)條款，當時目的是為因戰爭受傷的退伍軍人創造工作機會。目前，全美仍有約37,000名殘疾員工因這項政策每小時工資低於聯邦最低標準7.25美元，其中許多人每小時收入甚至僅幾美分。這些員工多數受聘於所謂的「庇護性工作坊」，這些工作坊由持有特殊許可的雇主經營。

勞工部提出的規定包括立即停止發放新的低薪許可證，並設置三年的過渡期，讓現有持證雇主逐步調整員工薪酬。根據提案，所有殘疾員工的薪酬最終都需達到或超過聯邦最低工資標準。

勞工部助理部長塔琳·威廉姆斯表示：「許多殘疾員工長期在不公平的薪酬體系下工作，我們希望改變這一狀況。這不僅是對他們的尊重，也是促進社會公平的重要一步。」

雖然提案仍處於公眾評論階段，但全美已有十多個州主動廢除或逐步淘汰這項政策。例如，加州、內華達州和弗吉尼亞州正在分階段取消對殘疾員工的低薪制度，伊利諾伊州則計劃在2029年完全結束該政策。

然而，一些雇主對提案表示擔憂，認為這可能會增加成本，導致他們難以繼續雇用殘疾員工。此外，新政策可能要求更多資源來幫助這些員工融入競爭性更高的工作環境。

該提案的公眾提議將於2025年1月17日結束，屆時新一屆政府可能決定是否繼續推動。無論提案最終結果如何，隨著多州已經主動廢除相關政策，低薪體系正逐步退出歷史舞台。