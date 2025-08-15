加拿大遊客抵制特朗普　俄勒岡旅遊業受牽連

（本報綜述）受總統特朗普近期對加拿大的言行影響，加拿大遊客正集體取消赴美行程，俄勒岡州旅遊業首當其衝。根據牛津經濟旗下旅遊經濟報告，今年迄今，加拿大赴美旅遊人數較去年同期銳減23.7%，跌幅為各國之最。

俄勒岡州旅遊委員會近日發起手寫明信片活動，原本旨在吸引加拿大旅客，卻收到大量抵制回應。

一名加拿大民眾在電郵中寫道：「我們會懷念在俄勒岡州的假期與消費，但很抱歉（也許不是真的抱歉），由於你國總統(特朗普)的言行，我們別無選擇，只能抵制美國的商品與服務，並取消原本的俄勒岡行程。」

另一名遊客則指，特朗普威脅對加拿大加徵關稅，甚至聲稱要讓加拿大成為「第51州」，此舉令他們憤而取消前往俄勒岡海岸的計畫。「原本6個家庭會在海岸停留約一週，為當地經濟帶來超過2萬美元消費，現在這筆錢將留在加拿大境內。」

還有人表示，已取消原定前往華盛頓州與俄勒岡的旅程，原因是「總統對加拿大發動前所未有的經濟攻擊」。該民眾強調，加拿大是美國最大貿易夥伴，兩國經濟緊密相連，並曾並肩作戰，如今卻淪為「被攻擊的對象」，令加拿大人轉向購買非美國商品，並放棄赴美旅遊。

在俄勒岡沿海地區，雖然加拿大遊客僅占全州旅遊流量約1–4%，部分海岸旅館業者認為短期內未必明顯感受到衝擊。但對於依賴旅遊收入的城鎮和住宿業，哪怕少了一名住客也可能意味著營收減損與人力調整壓力；酒店業、餐飲業與相關旅遊服務業者已開始感受到預訂量減少的影響。有業者指出，今年夏季沿海訂房率比去年同期下降約15%，尤其來自不列顛哥倫比亞省和阿爾伯塔省的自駕遊團體減幅最大。

報告指出，受影響最嚴重的城市多位於美加邊境附近，包括西雅圖、波特蘭與底特律等地，均面臨明顯的年度入境人數下滑。