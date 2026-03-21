加拿大從美國挖醫護人員　鎖定俄勒岡

（本報綜述）加拿大卑詩省（British Columbia）正積極從美國招募醫護人員，並將目標鎖定包括俄勒岡州在內的西海岸地區。官方表示，這項「挖角」行動已見成效，過去10個月已有超過400名受過美國培訓的醫療專業人士加入當地醫療體系。

卑詩省省長大衛·伊比17日在溫哥華指出，自2025年3月以來，已有89名醫師、260名護士、42名執業護理師及23名其他醫療人員接受聘用，分布於各地社區，尤其是長期缺乏醫療人力的偏遠地區。

為吸引美國醫護人員，卑詩省去年啟動專門招募計劃，並在華盛頓州與俄勒岡州投放廣告。在波特蘭，宣傳甚至出現在俄勒岡健康與科學大學（OHSU）附近，強調當地「全民醫療制度」與「以病患為中心」的醫療模式。

與美國不同，加拿大的全民醫療體系由政府主導，患者通常不需直接支付醫療費用。卑詩省官員表示，這意味著醫護人員可以更專注於醫療本身，而非處理保險相關事務。伊比表示：「我們張開雙臂歡迎你們，不需要刷卡才能獲得醫療服務。」

數據顯示，來自俄勒岡的興趣明顯升高。僅今年1月，就有390名俄勒岡居民瀏覽卑詩省醫療職缺網站，其中波特蘭訪問量達211人，在美國城市中名列前茅。

卑詩省衛生廳長喬西·奧斯本表示，自2025年起簡化執照認證流程後，美國醫護人員申請大幅增加，目前已有超過2750人申請，1300多人完成註冊。其中護士與執業護理師註冊人數突破1000人，醫師註冊人數也超過210人，年增幅顯著。

這項政策已在部分地區帶來實際效果。例如北部Terrace市與溫哥華島Port Alberni市均表示，新加入的美國醫護人員有助於改善當地醫療服務短缺問題，讓居民更容易獲得基本醫療照護。

不過，官員也坦言，卑詩省醫療體系仍面臨人手不足、醫療需求增加等挑戰。但省府強調，未來將持續擴大招募力度，並持續吸引來自俄勒岡等地的醫護人員北上執業。