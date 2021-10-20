加州港口大堵船 大利波特蘭貨運服務

（本報綜述）南加州洛杉磯港和長堤港口出現前所未有的大堵船己有好一段日子，在10月19日更出現破紀錄的157艘貨櫃船在海上外等待入港口。情況已影響到即將開始的購物旺季。11月底的感恩節、12月底的聖誕節，美國零售業老闆各個眉頭深鎖，因為要賣的商品還卡在船上、遲遲無法卸貨。

海運供應鏈緊張不僅是因為港口，還與陸地運輸有關，如港口往內陸的鐵路運輸能力不足，貨運卡車不足、因疫情貨車司機人力減少等，至少到今年年底全球航運物流市場都將持續緊張。

早前商家們已呼籲民眾今年最好提早準備買好聖誕禮品，否則可能會買不到禮物，就算買得到，價錢都會大漲。

在擔憂的同時，有商家和船公司想盡辦法能早日卸貨，讓貨品早日上架。在這時，波特蘭市已寧靜了好一段日子的的六號碼頭突然繁忙起來。有貨運公司轉而選擇到波特蘭的港口落貨。

有航運業人士指出南加的港口問題，為本州的航運帶來了契機。

波特蘭港務局日前表示，早在8月中，有三家航運公司已選擇在波特蘭港口的六號碼頭卸貨。雖然不是長期的運作，但自8月至今，已有8艘載有200到300個53呎長貨櫃的船在本市卸貨，估計這情況將延續到2022年。

對本地的碼頭工人，貨車司機和倉庫員來說，這實在是一個好消息。在增加就業的同時，本地消費者亦能早日見到貨品上架或送到家中。

專家指出，這是一個全球性的問題。疫情期間世界各地的工廠關閉停產，部份港口亦停止運作。在美國越來越多消費者轉到網上購物，加上全國性人手短缺，延長了貨運時間。

目前離黑色星期五僅有4週，除堵船的情況嚴重外，貨品下船需要時間、物流送到店家或消費者家中，又要相當的作業時間，供貨跟不上，立刻反應在價格上。

總統拜登上週宣布洛杉磯港和長堤港，提供全天候營運，以紓解貨櫃堆積如山的狀況，但卡車司機仍然短缺。

白宮發言人莎琪週二表示，供應鏈問題有進展，聯合太平洋鐵路公司正開始24小時運作。還要求私營企業加緊腳步，協助政府在年底購物旺季前解決供應鏈問題。

莎琪還解釋：「全美各地的人們訂購的貨物越來越多，人們有更多的錢消費，他們的薪資上漲了，正在工作的人們比一年前多。港口之間的情況有所不同，但從統計數據來看，其中一些港口吞吐量因此增加20%到30%。」

擔心年底旺季、沒東西可賣、美國零售業者除了提早訂貨、爭取時間，還自己租貨船運貨、加速物流；只是包船本身就不便宜，加上近來因需求激增、租用費不斷飆漲，只有財力雄厚的業者才花得起。

小店家沒財力搶進貨、包貨船，只能把貨繼續囤在中國、等待運費下降再說，有業者評估這種情況可能2年內都不會改善。