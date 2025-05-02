加州母女到俄勒岡花假幣被捕

（本報綜述）傑克森縣（Jackson）警方表示，一對來自加州的母女近日涉嫌在南俄勒岡多家商店使用偽造的20元紙鈔，於4月26日在梅德福（Medford）一間停車場被捕。被捕的兩人分別為42歲的莎曼莎·喬·安·歐尼爾（Samantha Jo Ann O’Neil）和18歲的潔米·艾琳·歐尼爾（Jamie Aileen O’Neil），住址位於加州的核桃園（Walnut Grove）。

傑克森縣警長辦公室指出，這對母女涉嫌一級偽造罪、三級盜竊罪、持有偽造金融工具罪以及持有偽造工具罪。此外，警方在莎曼莎身上發現7克以上的冰毒及吸毒用具，另將她以非法持有冰毒罪起訴。

警方表示，兩人自加州駕車北上前往俄勒岡，並在沿途多家商店使用偽鈔，包括梅德福的Hobby Lobby及懷特市（White City）的Dutch Bros咖啡店、麥當勞和星巴克等。週六上午8點半左右，警方接獲兩起舉報，稱一名身穿橘色上衣的女子使用假鈔付款，監視器畫面顯示對方駕駛一輛2005年款銀色豐田Camry，掛有加州車牌。

上午10點，警員在梅德福的Hobby Lobby停車場發現這輛無人車輛後埋伏等候，並於母女返回車輛時將其當場逮捕。隨後警方申請搜查令並檢查車輛，在車內發現大量偽鈔以及尚未剪裁的假鈔紙張。