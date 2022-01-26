加企業稅資助每名州民750元?

（本報綜述）日前有組織倡議，提高大企業的稅率，徴收的稅款，可為每名本州州民提供額外的750元收入。

一個名為“Oregon People’s Rebate（俄勒岡人民退稅)的組織，近期提出這倡議，他們希望能收集到112,500個簽名，讓其出現在今年11月的選票上，讓州民進行公投決定。

該組織表示，向俄勒岡州年收入超過2500 萬美元的公司徵收3% 的稅，而不是他們目前繳納僅接近1% 的稅。

「俄勒岡人民退稅

的政治主任約翰遜解釋，他們所指的企業包括康卡斯特（Comcast）、耐克、蘋果等公司，目前俄勒岡州是全國公司稅率最低的州份之一，這項倡議將使本州的公司稅率推高至全國的中等水平。

根據約翰遜的說法，增稅將為本州帶來約30億美元的收入，按本州約有400 萬人口來算，這相當於每人可獲約750 美元。約翰遜說：“750美元對很多人來說是一筆不錯的收入，可幫助交房租等，而以一個四口之家來說，這就是3,000 美元的額外收入。

凡事都有正反兩方的意見，至於這項倡議也不例外，但約翰遜說：“反對者會說企業將離開這個州，連帶令本州的就業職位減少，又或他們將不得不提高價格，但實際這都只是宣傳，因為他們不想繳稅”。約翰遜解釋，這些企業的服務或產品價格，是全國一律的，所以你從內華達州的耐克或蘋果公司購買的東西不會因為當地的公司稅率比俄勒岡州高而被抬高。

約翰遜再一強調，這是一項真正令每個俄勒岡州人都受益的建議。

但經濟學家卻不同意。ECONorthwest高級經濟學家惠蘭認為，雖然大公司的某些商品價格不會改變，但其他商品的價格將會上漲。他說：“全國各地的價格並不一致，在我們去年進行的一項調查中，半加侖牛奶在波特蘭是2.76 美元。在俄亥俄州哥倫布市是1.66 美元。在西雅圖是2.26美元。惠蘭直指，不會加價和不會把成本轉嫁給消費者這想法，只是幻想，不切實際。

惠蘭舉例說：“你作為俄勒岡州一個大型超市，你的年銷售額已經超過2500 萬美元，所以現在你必須額外支付3%稅。你是在稅的基礎上再交稅，當消費者得到這福利時，你當然會向他們收取更高的價格。”

當被問及他是否認為工作職位會隨之而離開時，惠蘭說：“會的，特別是對於可以搬到其它地方營運的企業來說。”

儘管有惠蘭的觀點，但約翰遜並不這麼看。他說這些論點一直都存在。他認為這都是不想納稅的公司的宣傳話題。並指出，這等公司想給CEO更多的錢，他們想為公司購買更多的股票。

這項額外福利是否成事，就要看民眾會否贊同，並由全民投票來決定。