劉關張趙 四姓世誼　砵崙相聚　世紀盛事 美洲龍岡親義總公所第23屆懇親大會 9月2日-5日在波特蘭隆重召開

（本報記者王星報道）美洲龍岡親義總公所第23屆懇親大會於9月2日-5日在波特蘭隆重召開。來自美國、加拿大和台灣等各地的龍岡親義公所代表及家眷170餘人參加了大會。四姓相聚砵城，共敘世代情誼。

龍岡公所為歷史悠久的老公所，建於1876年（清光緒二年），起源於當年《龍岡古廟》的一段軼事，「劉關張趙」由此結為世誼。自後人來美後，承續傳統，修建古廟，遂創「龍岡親義公所」。自此，開枝散葉，從舊金山逐步發展到全美10多個城市，並擴展到加拿大、南美、台灣等國家和地區，形成了以美洲為主具有一定規模的華人社團。懇親大會為每三年舉行一次，聯誼四姓，祭奠祖先，選舉產生新一屆總公所當值主席。

本次砵崙承辦的美洲總公所舉行的懇親大會，意義重大。歷史上，砵崙龍岡公所曾在1923年承辦過美洲龍岡第二屆懇親大會，經過百年後的今天再次在砵崙舉辦，具有重要的歷史意義，本地會員為此深感驕傲和自豪。

在籌委會主任張淑儀周密安排下，懇親大會在波特蘭Monarch酒店舉行，連日來，大會根據議程有條不紊地進行了各項會務等系列活動。

參加本次懇親大會的各地代表有台灣世界龍岡總會、美國龍岡總公所、三藩市、砵崙、羅省、紐約、紐英倫、芝加哥、休斯頓、鳳凰城和加拿大多倫多、溫哥華等。

美國聯邦眾議員趙美心、國會議員劉雲平、俄勒岡州州長凱蒂．布朗、波特蘭市長泰德．惠勒等為大會發來了賀電賀信；多位台灣政府官員，包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌等亦題詞祝賀。台灣僑務委員會主任秘書張良民、僑委會綜合規劃處副處長高家富、台北駐西雅圖經濟文化辦事處處長甄國清、西雅圖文教中心主任吳曉竹等人親臨大會表示祝賀。

9月3日上午，大會首日舉行了隆重的開幕儀式。由美洲龍岡親義總公所主席劉惠傳、美洲龍岡親義總公所監察長關質聰、砵崙龍岡親義公所監察長張新、砵崙龍岡親義公所主席趙漢榮代表四姓作為主祭官，各龍岡公所主席為陪祭者，進行了謁祖祭祀典禮。

會場主牆上，懸掛著四先祖像；供案上擺放著祭品；主席台兩旁插著「劉、關、張、趙」四面帥旗。全體肅立，按謁祖典禮程序，逐一進行迎神和辭神儀式。禮成後，醒獅鳴炮。美洲龍岡親義總公所主席劉惠傳、籌委會主任張淑儀相繼作了致辭。

當日下午，在酒店的會議廳舉行了大會的第一、二次會議。晚上由僑務委員會在「天華樓」宴請懇親的代表團。

9月4日，大會進行了第三、四、五次會議，推選了關泰和秘書長為新一屆美洲龍岡親義總公所新任主席，張偉傑為新一屆美洲龍岡親義總公所監察長，砵崙公所張新監察長和趙漢榮主席，由於今次對會務貢獻良多，分別選為美洲龍岡親義總公所顧問和副主席，趙漢榮主席被邀成為世界龍岡總會副主席候選人。會上，還通過了羅省作為下一屆懇親大會的承辦單位。當晚在「魚樂軒」舉行了聯歡晚宴，由本地歌手為晚會作了演唱。

9月5日，籌委會組織與會者遊覽了波特蘭景點和市中心，晚上在「紅茶館」舉行了惜別晚宴，宴會上，舉行了輪值交接儀式，和懇親承辦單位授祺儀式。美洲龍岡親義總公所在宴會上，特別向砵崙龍岡公所的張淑儀主任和趙漢榮主席頒發了『功在龍岡』獎牌，表彰二人為籌辦本次懇親大會中所作出的努力和貢獻，並向為第23屆美洲龍岡親義總公所懇親大會捐錢支持的每位會員和公所頒發了獎牌。

為辦好本次懇親大會，美洲龍岡親義總公所和砵崙龍岡親義公所早於去年11月即開始著手籌備工作，多次召開線上會議，成立籌備委員會，組成有專人負責的功能小組，在財政、募捐、交通、酒店、宴會、娛樂、招待、禮儀、旅遊、佈置、特刊、攝影、總務等方面，做到組織到位、人員到位和實操到位，周密組織，細致安排，有效保證了各項會務的順利進行。

三天的懇親大會，在熱烈、祥和、團結的氣氛中渡過。來自美國、加拿大和台灣等各地與會代表深受鼓舞，感受祖先余蔭的庇護，體會祖先遺訓的寶貴，珍惜四姓世誼的傳統，明瞭懇親活動的意義，大家一致表示，「這是一次成功的大會。通過這次懇親，凝聚了世誼，弘揚了忠義，促進了交融，增進了信心，相信龍岡的未來會越來越好。」

砵崙龍岡親義公所趙漢榮主席在此借本報特別感謝本地多個團體為大會代表安排早午餐的宴請，包括俄勒岡州中華會館、砵崙合勝堂、砵崙協勝公所、砵崙萃勝工商會、砵崙李氏公所、砵崙秉公堂、砵崙海宴公所、砵崙余風採堂、波特蘭粵劇藝術中心、美華協會、深圳工商會等。

美洲龍岡親義公所第23屆懇親大會籌位會主任張淑儀表示，這次大會能成功舉辦，除了感激籌委會所有成員獻出時間，策劃服務外，亦多謝10多名外姓義工的支援。也特別感激美洲龍岡親義總公所劉惠傳主席、關質聰監察長、關泰和秘書長、張錫利元老、關健中監督等，多月來的指導。

另外，適逢是砵崙龍岡親義公所的新會所開幕，在趙錫業、張向陽、趙苑茵等人的熱心籌組下，在9月2日邀請了懇親的多位要員，為新公所主持了開幕儀式。

圖片說明：

9249後排右起：劉惠傳主席及新任主席關太和感謝Franklin兩夫婦（中排）捐出蛋糕，前為張淑儀主任

8910.左起：砵崙監察長張向陽、美洲劉惠傳主席、美洲關質聰監察長及砵崙元老趙錫業一同為砵崙公所的牌匾揭幕

9698 懇親大會的授旗禮，羅省的代表從本地公所主席趙漢榮接過大會旗 （請cut out Olivia)

9466 本地公所要員與美洲龍岡總公所的多位代表向賓客們敬酒

2949 開幕的謁祖祭祀儀式由前排左起：砵崙龍岡親義公所監察長張新和主席趙漢榮、美洲龍岡親義總公所主席劉惠傳及監察長關質聰等四姓為儀式的主祭官。

3046 八頭瑞獅到賀後，懇親大會正式宣佈開幕

3059 大會各主要人物來個合照留念

9533 今次懇親的兩位負責人趙漢榮（左一）及張淑儀主任（右二）與新上任的美洲主席關太和（左二）及監察長張偉傑（右一）合照

9455 波特蘭婦聯會在晚會上的旗袍表演

9306 瑞獅到賀，主辦單位要人邀請本地僑團領袖合照留念