創造歷史！華裔首登25分硬幣

（綜合報導）今年10月，美國鑄幣局將推出一枚印有華裔女星黃柳霜（Anna May Wong）頭像的25分硬幣，向她致敬。她是五名被追授該榮譽的美國女性之一，也將成爲美國貨幣上的第一個華裔臉孔。

硬幣正面是喬治·華盛頓的肖像，背面則是黃柳霜頭托在手上的經典形象。

黃柳霜於1905年出生於洛杉磯唐人街，是第三代美籍華人，她的父親經營一家洗衣店。當時電影行業剛剛在洛杉磯成形，唐人街也成爲許多電影的取景地。從小懷揣電影夢的黃柳霜14歲出演第一部電影，17歲首次擔任主演。在隨後數十年的職業生涯中，她一躍成爲好萊塢首位亞裔電影明星，在星光大道佔有一席位置，生前成就堪比李小龍。

根據“傑出美國女性鑄幣計劃”（AWQP），鑄幣局將在2022年至2025年間，每年發行最多五款全新的25分錢硬幣，以不同領域、族裔，兼具多元化背景的傑出女性頭像爲圖案。

目前已經發布的硬幣包括作家安傑洛（Maya Angelou）、宇航員萊德（Sally Ride）、切羅基族酋長（Cherokee Chief）曼基勒（Wilma Mankiller）、女性參政論者和作家奧特羅–沃倫（Wilma Mankiller）。而黃柳霜硬幣是今年最後一款25美分硬幣，將在10月24日正式發布。

《紐約時報》報道指出，新硬幣不僅紀念的是黃柳霜開創性的職業生涯，也展現了她在白人演員“塗黃臉”扮演亞裔和反種族通婚法時代，試圖爭取有血有肉的亞裔角色所面臨的困難。

費城和丹佛的鑄幣廠已於本週一開始鑄造這些硬幣，預計將發行超過3億枚。