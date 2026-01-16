前波特蘭教師因涉及兒童性犯罪遭判2年半

（本報綜述）一名曾任職於東南波特蘭霍斯福德中學（Hosford）的39歲前數學教師克雷格·道格拉斯-邁爾斯（Craig Douglas-Meyers），因下載兒童性虐待影像，以及在網路聊天中向假扮13歲少女的臥底偵探提出猥褻行為建議，於2026年1月8日（星期四）的量刑聽證會上，被多諾瑪縣法院判處2年半有期徒刑。

多諾瑪縣陪審團已在去年11月裁定他犯有多項引誘未成年人罪，以及二級鼓勵兒童性虐待罪。道格拉斯-邁爾斯在法庭上坦承過錯，語帶悔意地表示：「我背叛了妻子、孩子、我自己，以及整個社區。我對自己所做的一切感到極度厭惡與鄙視。」

案件源於2024年7月，加州尤巴市（Yuba）一名偵探在線上聊天室假扮13歲少女，與道格拉斯-邁爾斯展開對話。他明知對方自稱年僅13歲，仍讚美其身材，並提議進行「有趣的約會」甚至進一步的親密接觸。尤巴市警方循線追查，確認嫌疑人位於波特蘭，並通知波特蘭警方。2024年8月，波特蘭警方持搜索令突襲其蒙塔維拉社區住所，從電腦中查獲多份兒童性虐待影像。

量刑庭上，辯護律師里奇·科恩強調被告無任何前科紀錄，懇請法官傑夫·奧克西爾僅判處緩刑，並安排性犯罪者治療計劃，稱其為「極適合接受治療的對象」。被告父母亦出庭作證，表示願意讓兒子返回他們位於半鄉村地區的家中居住並接受監督。他自逮捕後即遭羈押至今。

檢察官查克·米克利強烈反對緩刑主張，要求執行完整刑期。他直指：「對兒童產生性興趣即屬戀童癖，無論是否實際行動。關鍵在於，道格拉斯-邁爾斯不僅有此傾向，更已付諸行動。」

法官奧克西爾最終採納檢方建議，判處2年半實刑，僅扣除已羈押時間。他嚴正告誡被告，其行為造成真實受害者——那些照片中的兒童——並嚴重損害社會對男性教育工作者的信任。法官特別指出：「絕大多數男性國中教師都能正直盡責，是學校不可或缺的一員。你卻讓他們在建立學生與家長信任時，面臨更大的困難與質疑。」

道格拉斯-邁爾斯自2024年8月被捕後，即被波特蘭公立學校置於帶薪行政休假，直至2024年12月3日正式離職，年薪約9.6萬美元。校方發言人拒絕透露其確切任職起始日期。目前尚無證據顯示其犯罪行為直接涉及校內學生。