前教師剖釋為何要離職

（本報綜述）波特蘭教師短缺一直未能得解決。一名任職超過10年的教師，艾米麗舒爾茨在今年十月份做出了這個艱難的決定：辭職。艾米麗舒爾茨（Emily Shultz）強調，疫情只是導火索，她辭職的想法萌生已久。

舒爾茨表示：“辭職並不是一夜之間的決定，而是一個深思熟慮的結果。”但是，疫情，的確是一個轉捩點。尤其是在她返校後的第三天接觸了一名疫情患者而不得不回家隔離的時候。“如果我被檢測出確診新冠，那我就不得不在家隔離十天。但這十天生病期間，我還是需要備課，還要將缺席的這十天的情況給查漏補缺上。在那一刻我意識到，這對我來說實在是太艱難了。”

不僅如此，教學問題也是令舒爾茨離職的一個主要原因。舒爾茨表示，缺乏教育資源和設備以及不斷擴大的教學規模，讓教師們不得不犧牲自己的休息時間和心理健康來完成工作。

另外，因為疫情的原因，學生們變得越來越難應對。學生們的注意力變短，行為非常不規範。舒爾茨說：“我們注意到學生中的暴力事件在不斷上升。”教師們的安全得不到保障。

成為一名教師一直是舒爾茨的夢想。在她讀中學的時候，老師們幫助她度過了一個艱難的時期，並且培養了她閱讀和寫作的愛好。“如果可以的話，我非常願意重回校園，也去幫助那些需要幫助的學生。”

展望未來，試圖改變現狀，阻止更多的教師離開這個行業並非易事。她說，這個問題是牽涉多方面的。

在舒爾茨看來，漲薪並不足夠留住教師們。他們面臨承擔更多社會責任和學生的心理輔導，緊靠現有的教學資源是遠遠不夠的。

舒爾茨提出了一個潛在的解決方法：縮小教學規模，並且提倡給教師們增加備課時間。 因材施教的理念需要教師們花更多的時間去關心每一個的學生，因此，教師們也需要心理健康方面的幫助。她認為，議員們有必要對體制進行改革。

波特蘭公立學校的一份聲明中，副督學伯德和首席人力資源官莎倫·裏斯說，“全國範圍內的學區，包括我們的學區，正在經歷人員短缺，這對我們的教育工作者、學生和學校社區產生了重大影響。”

波特蘭教師協會要求該學區對想在學校做志願者的家長實施統一的管理，這樣一來，該地區官員可以集中精力去減輕教師的壓力。聲明還說，根據地區數據，目前還沒有看到辭職和退休人數上升的趨勢。