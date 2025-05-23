前探員向警方開槍後自盡　

（本報綜述）俄勒岡州克拉克馬斯縣（Clackamas）檢察官辦公室證實，一名前警探5月17日凌晨在與警方對峙時朝俄勒岡城市一名警員開槍五次，隨後開槍自盡，震驚社區。嫌犯身分為58歲的史考特·法默（Scott Farmer），曾在坎比市警局（Canby）任職20年，於2022年因非法轉讓槍枝被起訴後辭去職務並放棄警察證照。

根據檢察官辦公室5月19日的新聞稿，事件發生在5月17日清晨4點45分左右，當事人法默撥打非緊急報案專線稱自己打算自殺，隨即掛斷。警方約十分鐘後趕到其住處，他的妻子亦打了911，表示丈夫攜帶上膛手槍並已走出屋外。

警方一度嘗試協調局勢，法默一度回到屋內，他的妻子也安全撤離。不久後，法默於5:04再次出門，無視警方要求將手從口袋中拿出，突然拔槍向一名俄勒岡城市警員悉開火，該警員立即回擊三槍，其中一槍擊中法默的臀部。

被擊中倒地後，法默與警方對話，詢問自己是否擊中對方，並向警方道歉。但他仍拒絕交出手槍，最終於5:07開槍自盡，當場身亡。

根據紀錄，法默在2021年因非法槍枝轉讓遭起訴，後認罪並繳交罰款。他的兒子目前是俄勒岡城市警局的現職警員。

整起事件對地方執法與社區帶來沉重衝擊，警方呼籲民眾若身邊有人出現自殺徵兆，應及時尋求協助。