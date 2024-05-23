前州長大赦「放虎歸山」男犯疑因連環殺害至少3名女子再入獄

(本報綜述)讓俄勒岡人驚恐的2023連環殺女案，終於有了進展！5月17日，警方表示，傑西·李·卡爾霍恩（Jesse Lee Calhoun）被認定與2023年發生在俄勒岡州的5起女子被殺事件有關。檢方已因其中三起謀殺案對其提起訴訟，偵探們仍在調查另外兩起女性被害案件。更為令人震驚的是，據媒體披露，嫌犯卡爾霍恩本來早在2019年因入室竊盜和偷竊被判處四年監禁，後來卻被前州長布朗大赦出獄！這才給了他犯下連環殺人案的機會！

媒體報道，卡爾霍恩於2019年開始服刑，因入室竊盜和偷竊被判處四年監禁。由於他在獄中表現良好，且在2020年野火季節期間擔任監獄消防員的工作，他的名字被列入布朗正在考慮的獲得寬大的囚犯名單中。該名單後交由麥魯瑪馬縣地方檢察官邁克·施密特（Mike Schmidt），負責審查這些案件並提出是否應該授予寬大赦免的建議。通常，審查的過程需要大約一個月的時間，但在這個案例中，施密特的辦公室只用了一個星期的時間，施密特的辦公室對卡爾霍恩的釋放沒有提出異議。

作為布朗辦公室大赦的一部分，卡爾霍恩於2021年與其他40人一起出獄。兩年後的2023年7月，警方對多起發生在波特蘭附近的女性謀殺案展開調查後，鎖定了卡爾霍恩，並指控其謀殺三名女性。隨後，麥魯瑪地方檢察官施密特辦公室要求州長蒂娜·科泰克（Tina Kotek）撤銷卡爾霍恩的寬赦，稱他違反了減刑條件。

州長科泰克同意後，卡爾霍恩被抓回監獄繼續服刑。去年7月，當被問及此事件時，前州長布朗表示：「我對受害者、他們的家人和所有經歷這些損失的人感到非常震驚。」

眾議員洛瑞·查韋斯·德雷默和克里夫·本茨致函科泰克州長，敦促她審查前州長布朗曾經寬恕了所有犯人，「這種情況讓許多俄勒岡人對布朗州長曾經執行過的數百次赦免深感擔憂，」他們寫道。他們敦促州長審查前州長執行過的的每一個有條件的減刑，以確保放虎歸山的慘劇不再發生。