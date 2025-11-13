削減露宿者垃圾清理經費？市府內部意見不一

（本報綜述）波特蘭市議會近日因一項預算提案出現爭議。兩名自由派市議員主張削減露宿者營地清理經費，將資金轉用於租金與食物援助，但市長與部分議員警告，此舉恐導致城市環境惡化並波及公共衛生。

市議員安潔莉塔‧莫里洛與米奇‧格林提出的修正案，計劃從市府「影響減少計劃」中削減約430萬美元，並將部分資金轉向住房補助、食物援助及難民支援項目。該計劃目前負責清理全市露宿者營地與相關垃圾，並依照地點影響程度決定優先順序。

莫里洛表示，提案並非要取消垃圾清理，而是縮減「強制驅離」行動。她指出：「市府花費數百萬美元進行驅離，但這只是讓人不斷在街頭流動，並沒有解決住房問題。與其反覆清理，我們應該幫助人們真正留在住所裡。」

不過，市長基斯‧威爾森在每週簡報中強烈反對，認為這項削減將造成嚴重後果。他指出，若中途削減經費，城市清理服務可能減少75%，導致多達400萬磅有害廢棄物無法被及時清除，並可能使約100名員工被迫失業。

市議員艾瑞克‧齊默曼也表達反對，認為這會讓波特蘭過去在街頭管理上的努力功虧一簣。「在街上過夜是非常危險的，我們不應鼓勵更多露宿，而應協助人們進入庇護所。保持人行道與社區清潔，對所有居民都很重要。」

莫里洛回應稱，提案只針對驅離政策，並不影響垃圾清運。「移除人和清理垃圾是兩回事，我們支持保持城市乾淨，但不應再以驅趕作為主要手段。」

這項預算修正案已提交市議會表決，屆時結果將顯示波特蘭在「清理還是安置」兩種政策取向間的抉擇。