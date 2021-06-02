到Fred Meyer 或QFC打疫苗 可贏百萬獎金或一年免費買雜貨



美國最大的連鎖超市克羅格（Kroger）宣佈加入以大獎鼓勵民眾接種疫苗的行列，而旗下在俄勒岡州的品牌超市Fred Meyer 和QFC亦參與這項打針贏大獎行動。

克羅格在上周宣佈，克羅格公司將送出5個100萬元大獎和50個機會贏取一年免費購物獎，這50個獎將分5個星期宣佈，每星期會抽出10位幸運兒。凡到該公司的藥房接種疫苗的顧客和員工均可參加。活動由6月3日開始。

克羅格的總裁羅德尼·麥克馬倫表示，社區如早日達到群體免疫，我們就可安全地在後院舉行燒烤派對、參加音樂會或是大型聚會。他說，作為一名僱主，雜貨供應商和社區伙伴，該公司今次送出500萬元大獎，是在幫助國家從健康危機中安全地回復正常出的一分力。

至目前為止，克羅格的Kroger Health 診所已為民眾接種了460萬劑疫苗。

Fred Meyer 提供的新冠疫苗有接種兩劑的輝瑞和一劑的強生，接受12歲以上人士預約或直接到其藥房接種。如你要指定打某種疫苗的，最好先到預約網站 www.fredmeyer.com/rx/covid-vaccine 查看那一家有你想接種的疫苗。