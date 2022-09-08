“别吃龍蝦和雪蟹”海鮮監察組織發布新報告…

（綜合報導）一個海鮮監察組織周二建議，消費者應避免食用龍蝦等多種類型的海洋生物，因爲捕撈業正在對瀕危物種造成傷害。

蒙特雷灣水族館的“海鮮觀察”在周二發布的一份報告中稱，用于捕撈龍蝦和其他海産品的漁具被認爲會纏住瀕危的北大西洋露脊鲸。

據悉，在過去十年中，北大西洋露脊鲸的數量減少了30%，現在隻有不到340頭存活。

正是因爲捕撈工具會給北大西洋露脊鲸帶來危險，這個廣受尊敬的世界海鮮排名領袖要求消費者和企業避免食用龍蝦、所有東海岸的雪蟹、幾種比目魚和大西洋鳕魚。

該項目已經給14個漁場貼上了紅色标簽，其中有幾個位于新英格蘭，這是龍蝦的主要産地之一。這并不意味着禁止食用或銷售這些海産品，但可能導緻餐館和超市将它們從菜單上删除或貼上不可持續的标簽。

50多年來一直在麻州海岸捕撈龍蝦的漁民彭尼告訴CBS，這份報告無疑將對新英格蘭地區産生“有害影響”。

彭尼說：“如果餐館掛起别吃龍蝦的牌子，人們就不會進來吃龍蝦。這是我擔心的事情。”

蒙特雷灣水族館的全球海洋倡議副主席凱默利說，如果一個行業找到一種方法來改變其捕撈做法，可以從名單上移除。但就目前而言，重要的是讓消費者了解新英格蘭龍蝦卷對更大生态系統的影響。

凱默利說：“沒有人想知道他們對海鮮的胃口正在導致一個物種滅絕。所以，海鮮觀察組織現在所做的就是提出警示，稱‘這是一個重要的問題，讓我們關注。’”

最近幾季，新英格蘭的龍蝦産業受到了氣候變化的影響。根據2021年的一份報告，緬因灣變暖的速度比地球上99%的海洋都快。海水變暖導緻包括龍蝦在内的一些魚類向北遷徙。

這種變化導致漁民特雷恩開始養殖海帶，因爲龍蝦的捕撈量越來越難以預測。他告訴CBS新聞：“現在，我們嚴重依賴一種資源。所以，如果漁業出現新動向，就需要采取别的措施。”