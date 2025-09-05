別亂轉錢！財政部盯上華人 大額存取款可能被監管

（本報綜述）美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）8月28日發布最新報告，直指「中國洗錢網路」正大規模利用美國銀行轉移資金，金額在2020年至2024年間高達3,120億美元。這些資金與販毒、詐欺、人口販運等犯罪活動密切相關。

FinCEN特別點名，許多持有中國護照的個人，成為這些洗錢網路的重要環節，部分人甚至在不知情的情況下被利用。這意味著，即便是合法的華人存款或投資，一旦金額龐大或交易頻繁，也可能被金融機構列入「可疑監測」範圍。

為什麼會盯上華人？

報告指出，中國與墨西哥的貨幣管制成了黑市溫床。墨西哥販毒集團手上有大量美元現金，卻難以合法存入當地銀行；而該大國公民則因外匯管制，每年只能有限額度匯出美元，卻有強烈需求用來購房、投資或經營。於是，黑錢與美元需求「一拍即合」，催生出龐大的跨境洗錢網路。

FinCEN發現，這些資金除了流向房地產市場（涉及金額超過537億美元），還滲入養老院、醫療機構甚至博弈產業。洗錢方式包括利用「人頭帳戶」、空殼公司、貿易型洗錢，以及偽造該國護照開戶。

對華人的潛在風險

專家提醒，隨著美國加強打擊該國洗錢網路，華人在美國的金融活動將更容易被「放大檢視」：

大額存款、取款：銀行可能要求提供詳細資金來源，否則可能被列入可疑交易報告。

跨境轉帳：特別是頻繁向中國或第三國轉錢，若金額大且解釋不清，很可能遭到問詢。

購買房產：若透過複雜結構（例如空殼公司或代名人）購房，更可能引起監管警覺。

雖然並非所有華人資金都會被懷疑，但因FinCEN已將「中國護照持有人」視為風險因素之一，未來相關交易勢必更加嚴格審查。

提醒：合規最重要

律師建議，在美華人若有大額存款、置產或跨境匯款需求，務必準備好合法的資金來源證明，並避免透過地下錢莊或非正規渠道轉帳。否則，一旦涉及可疑交易，帳戶可能被凍結，還可能牽連刑事調查。

美財政部強調，這次發布的警示與趨勢分析，是為了協助金融機構更好地辨識異常交易，最終目標是切斷毒販與犯罪組織的金流。但對普通華人社群而言，這也意味著日後在美國處理大筆資金時，必須更加謹慎。