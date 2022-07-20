切磋象棋技藝 活躍社區文化 ‘2022波特蘭中國象棋爭霸賽圓滿落幕





（本報記者王星報道）7月18日，期待已久的’2022波特蘭中國象棋爭霸賽，在深圳商會會所拉開戰幕。經過一天的激烈塵戰，於當晚決出霸主名次，宣告爭霸賽圓滿落幕。

當日，賽場大廳里人頭攢動。並排兩張長形弈棋台上，分組選手捉對酣戰，橫馬跳卒，車攻炮轟，你來我往，各有千秋，氣氛既緊張又熱烈。

波特蘭象棋協會自6月初開始，趁疫情轉好的有利時機，為重振棋協，組織本次象棋爭霸賽。蘇瑞鈞、晏丹民和棋協一班人，全力操辦賽前各項籌備工作。以走近國粹，活躍文化，以棋會友，增進棋藝為主旨，着手發動社區象棋愛好者，鼓勵報名參與比賽活動，並及時組織定點棋藝交流，提前展開爭霸賽熱身；同時，發動棋迷與熱心人士捐資襄助，為比賽籌措經費，先後籌集資金達13980美元。俄勒岡深圳商會無償提供場地，為熱身與競賽創造了基本條件。經過一個多月來的籌備，迎來爭霸賽的如期啓動。

「棋友的熱情參與，熱心人仕的積極捐助和出力，使人員和經費兩方面得以落實，為本次比賽的順利舉辦提供了有力保證。」晏丹民語氣中肯的說。

棋協元老、爭霸賽首席裁判蘇瑞鈞介紹了比賽相關事宜。他說：「本次爭霸賽共有32名棋手參與對弈。為確保比賽公平合理，裁判組採取了雙敗淘汰制，並編制棋手名單按序出場參賽，一對一對弈，以輪番角逐，勝出再戰為原則，維護比賽的有序進行。」

自上午10時拉開戰幕後，各位棋手按照裁判團的規定，逐對展開殺伐競技，輪番對弈。 經過數十輪博弈對決，產生出六名獲勝選手，然後展開最後階段的激烈角逐，爭奪前四名霸主名次。

此時，時針已指向晚上7時。決賽開啓。場內頓時硝煙忽起，氣氛陡然凝重。觀棋者屏住呼吸，盯住棋盤，棋局風起雲湧，兵馬掩殺，好一場生死搏擊。經過四人輪番角逐，決出前兩名進入冠亞軍爭奪戰。由馬永國和鐘節忠對弈，殺至中殘局雙方一度處於膠着狀態，經過一日拼殺鐘先生已感疲乏，許是急於突破防線，走出一步「飛邊象」，致使中路出現「漏雨」，馬永國固守待變，見對方顯露破綻，即抓住時機，迅速展開攻勢，「棋謀妙機定山河」，直搗黃龍，奪得霸主地位。最終結果由馬永國、鐘節忠、何來、雷金榮四人依次奪得第一至第四名。

隨即，在現場舉行了頒獎儀式。由棋協負責人向獲獎者頒發了獎狀與獎金。

晏丹民在最後宣佈本次疫情後首度舉辦的象棋爭霸賽落幕時，回顧了本次比賽過程，特别向支持爭霸賽並捐款捐物的個人和單位與社團致以诚挚的敬意和衷心的感謝。同時委託本報向下列個人和單位與社團表示謝意。

捐款600美元的個人有：蘇瑞均1人；捐款300美元的個人和單位與社團有：李良、魯當、劉堅、陳偉、秦兵、甄德彬、晏部梁、陳豪明、陳景惠、甄錫榮、林和優、楊雲鶴、李萬祥、何志雄、周惠敬、甄會韶、吳君力、陳大成、雷金榮、黃偉東等共20人及晏丹民醫所、 保利工程、ABC海鮮、長盛海鮮、德昌海鮮、祥发超市、新洋食品批發、全記麵家、新熊貓餐廳、寶華海鮮餐館、俄勒岡福建工商會等10家單位與社團；捐款100美元的個人和單位有：陳蓮花、陳壽安、李汶翁、 司徒月明及波特蘭婦女聯誼會等，以及預賽棋友合捐的3,630美元 ，總計13980美元。