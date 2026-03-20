凝聚社區記憶 化追思為永恆 朗花紀念墓園第四次祭壇供品模型徵集活動溫馨登場

（本報記者俄廣才攝影報導）為了讓未來的紀念空間充滿社區的溫度與集體記憶，由朗花紀念墓園祭壇設計團隊主辦的第四次「祭壇供品模型徵集」活動，於3月7日下午在中華會館禮堂舉行。

現場聚集了中華會館主席廖懷澤、副主席李汝堯、知名設計師何巽、資深僑領應書琪、都會局項目負責人馬坦·戈爾德（Matan Goid）、規劃師凱倫·維特凱（Karen Vitkay），以及數十位熱心社區居民，大家齊聚一堂，共同用雙手捏塑對先人的追思與文化傳承。

多位嘉賓在活動中致詞，一致表達對朗花墓園重建正義與文化記憶項目的深切關注與鼎力支持。

都會局項目負責人馬坦·戈爾德分享道，不久前剛舉辦過墓園設計規劃聽證會引得社區深切關注，今天供品模型徵集再次獲得如此熱烈迴響，令他深受感動。他強調，在場每一位藝術家與民眾的創意，都將成為墓園最終設計藍圖中不可或缺的靈魂。「這是我在都會局服務七年來，所參與過『最具影響力的社區項目』。」馬坦誠摯地說。

規劃師凱倫·維特凱則帶來了振奮人心的消息：「經過多年努力，墓園的施工啟動儀式將於本月15日正式啟動，這無疑是一個重要的里程碑。」設計師何巽也在受訪時表示，衷心感謝社區一路以來的積極參與和支持，並呼籲大家持續關注設計方案，踴躍提供寶貴建議。

活動的核心環節，由祭壇設計團隊的兩位核心藝術家尤琦與張曉帆引領。她們首先透過精緻的3D效果影片，展示了墓園設計的宏偉願景，並闡述了此次徵集活動的深層理念：期望透過具體的祭壇供品與儀式，重新建立與先祖英靈的精神連結；在視覺與觸覺的親身體驗中，喚醒深植於民族血脈的傳統習俗記憶，打造一個能夠跨越世紀與文化藩籬的靜思之地。

為此，兩位藝術家倡議，透過由大家親手創作的祭品與禮物來強化這片場域的儀式感。「我們發起的這個祭壇供品模型徵集項目，其成果將不僅是展品，更是貫穿整個墓園的精神脈絡。我們的終極目標，是讓這些承載社區情感的創作，被精選並鑄造成永恆的銅像，永久陳列於此，喚起每個人內心深處的文化熟悉感與歸屬感。」

這已經是她們第四次舉辦此類活動，而本次徵集作品的主題，是充滿象徵意涵的「燒豬」與代表「永恆與長壽」的烏龜。

數十位民眾圍坐在桌前，其中有滿頭白髮的長者，也有眼神專註的青年，他們凝視著手中樸素的黏土，神情肅穆而投入。

原本樸拙的黏土在他們手中仿彿被注入了生命：一隻隻象徵豐足的小豬，雖比例未必精準卻憨態可掬，飽含著對生活美滿的祈願；一尊尊靜默的烏龜，質樸的表面刻著代表長壽紋理的烙印和創作者的指紋，更顯其沈穩與堅毅，仿彿正馱著永恆的祝福緩緩爬向久遠的時空。這些作品，雖略顯青澀卻因凝聚了最真摯的情感而栩栩如生，散發著令人動容的質樸光輝。

據了解，本次活動共徵集到28件作品。它們不僅是黏土的塑形，更是集體記憶的結晶，將在不久的未來被精選、鑄造成青銅製品，以另一種永恆的形式，繼續守護並訴說這個社區與先祖之間，那條無法被抹滅的精神紐帶。