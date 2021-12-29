冰天雪地出外前 先看你使用的街道有否鏟雪



今年聖誕節後的一星期，大波特蘭地區都處於嚴寒中，加上連日下雪，整個地區處於冰天雪地下，為確保市民出外的安全，市政府，縣政府和州政府都會出動鏟雪車，讓道路保持暢通。究竟他們會如何分工呢？民眾怎樣知道道路是否可行呢？

波特蘭交通局 (PBOT) http://xn--www-2w2h.winterreadypdx.com/ 網頁內的地圖，分三頁實時顯示每輛鏟雪車的位置，和那條道路被封，並透過點擊地圖上的攝影機更可見到馬路的實況。了解實況後，就可安心出行。

至於分工方面，波特蘭交通局 (PBOT) 和俄勒岡州交通部 (ODOT)，都會優先處理交通量最大且供緊急救援人員和公共交通使用的道路。

ODOT 會優先處理所有州際公路，包括 26公路 和 217公路 。

PBOT 會優先處理主要應急道路和公共交通路線。發言人指，首先在城市周圍為急救人員清理道路。然後再為公共交通路線鏟雪，這樣民眾就可以使用公共汽車而不用開車。之後再嘗試處理其他道路，但因為波特蘭有太多的街道，根本無法全部處理。

至於麥魯瑪縣，會優先處理因大風和地形引致容易積雪的地區，第一類優先處理道路為道路系統的主幹公路，在這些公路上主要有學校，消防局，醫院和其他緊急服務。當所有第一類公路完成鏟雪的工作後，才會考慮其它的道路。