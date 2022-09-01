再見吧，波特蘭！ 無家可歸者營地讓附近居民逃離

（本報綜述 王星編譯）上周，波特蘭市在東南寶華大道沿線拆除了64個帳篷、清理了14個營地。但同時也收到了1,180份有關該地段新營地的報告。

無家可歸者營地幾經清理和重返，出現了「拉鋸式」的狀況，使得附近一些居民生活不堪忍受，只得搬離居住多年的住宅。

週一早上，波特蘭的快速反應清潔團隊對東南80大道和萊茵街的一個大型無家可歸者營地進行了幾個小時的清理。附近的居民說他們在整個夏天向該市報告了數百次，終於得到了回應。「每朝早上8點，就有人在吸食冰毒，有人開槍，還有家庭暴力。這絕對是一個荒誕的世界。」居民蘭姆說。

蘭姆在這裡已經生活了六年，他6歲的殘疾兒子剛剛重新開始上學，由於營地的原因，無法安全地乘坐校車。有幾次，我們不得不對著一些人說，「嘿！我兒子的殘疾人巴士大約五分鐘後就要來了，你能讓一下嗎？」

他對這座城市到底要花多長時間才能解決這些問題讓人感到擔憂。 「沒有人回應，這絕對是不

的。」他說 「似乎沒有人在乎。顯然，我們覺得這些人比我們擁有更多的權利。」

儘管進行了清理，蘭姆和其他鄰居表示，他們只是在等待新一批的無家者露地到來的那一天。住在離蘭姆三家房屋的菲利普表示：已受夠了。她和她的丈夫決定下個月要搬到華盛頓。「再見吧！」即使營地已在周一被清理，但這並沒有改變她要搬離的主意。

在萊茵街露宿的達萬說，她為鄰居感到難過，並同意營地的垃圾令人遺憾。「我們也是人。我們現在正處於艱難時期。」她說「謝謝你們清理了地上所有不堪入目的垃圾，我們很感激。但兩秒鐘後，所有這些該死的東西又會回到這個場地上，因為我們沒有地方住。我們吸毒，就是這樣。」

「如果你讓人遠離這種情況，你必須給他們一個解決方案。」達萬說 「有問題，但是你要怎麼解決？」她看到清理了場地，但沒有看到給露營者離開這裡去避難所的安排。

官員們表示，該市上周在清理營地後，為露營者提供免費交通工具，前往避難所和存放物品的地方，但由露營者本人決定是否願意接受幫助。